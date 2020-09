To my zrobiliśmy tak, jak jest napisane w programie Prawa i Sprawiedliwości - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, wiceprezes Solidarnej Polski. Skomentował w ten sposób wyrażony w sejmowym głosowaniu przez jego ugrupowanie - wbrew dyscyplinie klubu PiS - sprzeciw wobec ustawy o ochronie zwierząt. Stosunek do jej zapisów podzielił koalicję rządzącą, stawiając pytania o jej przyszłość. - To byłoby dziwne, gdyby w Zjednoczonej Prawicy nie było Solidarnej Polski - ocenił Wójcik.