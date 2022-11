Ambasador Niemiec w Polsce: nie ma takiej możliwości, abyśmy wysłali systemy Patriot do Ukrainy

Niemiecki dyplomata został zapytany o to, czy oferta Berlina, dotycząca rozmieszczenia w Polsce systemów Patriot, jest ciągle aktualna. Zapewnił, że "nadal jest wiążącą propozycją, która leży na stole". - Oferta została złożona w dobrej wierze wobec naszego sojusznika z NATO , wobec Polski. Uważaliśmy, że chcemy mieć swój wkład w to, co się dzieje - mówił ambasador Thomas Bagger, nawiązując do tragicznych wydarzeń w Przewodowie , gdzie w wyniku wybuchu rakiety zginęło dwóch Polaków.

Bagger: systemy należą do systemu obrony powietrznej NATO

Bagger: nie jesteśmy częścią tej wojny

Berlin "nie chce niczego narzucać"

- To nie jest coś, co my chcemy Polsce narzucić, to nie jest nasza decyzja. To powinna być decyzja wspólna, podjęta przez rząd polski oraz niemiecki. My niczego Polsce nie chcemy narzucić, niczego wmówić. Ta oferta jest wyrazem znaczenia oraz priorytetów relacji z Polską dla rządu niemieckiego w Berlinie, dlatego mówię, że była to oferta dokonana z dobrą wolą - podkreślił rozmówca "Faktów po Faktach".