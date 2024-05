"Edukacja z wojskiem" to pilotażowy program dla uczniów, który rusza w poniedziałek 6 maja w polskich szkołach. To wspólne przedsięwzięcie resortów edukacji i obrony, w ramach którego odbędą się zajęcia z żołnierzami. Celem programu jest między innymi podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa. Co jeszcze?

W ramach programu "Edukacja z wojskiem", który potrwa do 20 czerwca, w ponad 3 tysiącach szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzone zostaną trzygodzinne bloki zajęć dostosowanych do wieku i zainteresowań uczniów. Zajęcia będą prowadzić żołnierze Wojska Polskiego w obecności nauczycielek i nauczycieli. Szkolenia odbywają się w czasie trwania zajęć edukacyjnych. W szkole wyłonionej do udziału w programie są realizowane wyłącznie w jednym oddziale klasowym. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę na udział w zajęciach muszą wyrazić rodzice, w przypadku uczniów pełnoletnich oni sami.

"Edukacja z wojskiem". Cele programu

Jak wynika ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, celem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia, poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności oraz nauka bezpiecznego poruszania się w sieci, a także krytycznej analizy informacji dostępnych w internecie.

Ministerstwo Obrony Narodowej podaje na swojej stronie, że "3-lekcyjne szkolenia połączą teorię i praktykę" i będą zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. "Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy" - czytamy na stronie MON. Resort podkreśla w komunikacie, że "nadrzędnym założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny".

Kto może wziąć udział w przedsięwzięciu MON i MEN

Program "Edukacja z wojskiem", będący wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży oraz do szkół artystycznych. Przedsięwzięcie nie obejmuje szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. List intencyjny w sprawie uruchomienia programu podpisali 17 kwietnia ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do 24 kwietnia MEN prowadziło nabór wniosków do udziały w programie pilotażowym. Jak przekazał rzecznik prasowy resortu edukacji Piotr Otrębski, "zainteresowanie programem pilotażowym 'Edukacja z wojskiem' było bardzo duże". Maksymalną liczbę szkół mogących wziąć udział w nim określono na 3,5 tys. placówek. Było to wspólne uzgodnienie MEN i MON. - Ostatecznie do "Edukacji z wojskiem" zgłoszono 3016 szkół - poinformował Otrębski. Jednocześnie zwrócił uwagę na ścisłe ograniczenia liczby szkół, jakie mogły zgłosić samorządy.

Autorka/Autor:wac//mro

Źródło: PAP, tvn24.pl