Rząd mówi "więcej działania, mniej mówienia" i na pewno zaskakujące jest to, że prezydent Andrzej Duda już kolejny raz wychodzi z pewną inicjatywą międzynarodową bez de facto rozmowy z rządem - powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (KO) w "Rozmowie Piaseckiego", odnosząc się do deklaracji prezydenta Dudy w związku z rozmieszczeniem broni nuklearnej w Polsce.

Gościem we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" był Cezary Tomczyk - wiceminister obrony narodowej. Komentował deklarację prezydenta. Andrzej Duda powiedział w rozmowie z "Faktem", że "jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach Nuclear Sharing na naszym terytorium, to jesteśmy na to gotowi".

Słowa Dudy komentował na konferencji prasowej premier Donald Tusk. - Dla mnie jest ważne to oświadczenie pana prezydenta w sprawie ewentualnej obecności broni atomowej w Polsce. Czekam z niecierpliwością na spotkanie z panem prezydentem Dudą, bo ta sprawa dotyczy wprost i bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa - powiedział.

Tomczyk: rząd mówi: więcej działania, mniej mówienia

- Rząd mówi: więcej działania, mniej mówienia i na pewno zaskakujące jest to, że prezydent Duda już kolejny raz wychodzi z pewną inicjatywą międzynarodową bez de facto rozmowy z rządem. Myślę, że najpierw rozmowa, a później inicjatywa - taka powinna być właściwa kolejność, tym bardziej, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną państwa i musimy jednak uznać to pierwszeństwo - mówił Tomczyk.

- Nie namówi mnie pan na argumenty przeciw, dlatego że mówimy o bardzo poważnych sprawach. (...) Jednego jesteśmy pewni, zgódźmy się co do tego, że poważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa - czy to jest stacjonowanie wojsk innego państwa czy kwestia broni nuklearnej, to nie jest kwestia telewizyjna. To jest kwestia, która wymaga uzgodnienia między rządem a prezydentem - mówił Tomczyk.

Tomczyk ocenił, że "problem polega na tym, że dzisiaj prezydent Duda realizuje raczej ustalenia poprzedniego rządu". - Na tym polega problem, że prezydent Duda jest głęboko zaangażowany politycznie i zaangażowany jest politycznie w tezy, które dostawał kiedyś od ministra (Mariusza) Błaszczaka albo od jego poprzednika (Antoniego Macierewicza) - mówił wiceszef MON.

- Jeżeli chodzi o kwestię tarczy antyrakietowej, brak wejścia w inicjatywę kontynentalną, tę francusko-niemiecką, był podyktowany tylko decyzją polityczną - stwierdził wiceszef MON, odnosząc się do postawy prezydenta wobec tzw. europejskiej kopuły.

Cezary Tomczyk w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24

"Będą zaskoczenia, będą poważne postacie, bo chcemy te wybory wygrać"

Tomczyk, który jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był pytany także o listy kandydatów w wyborach do europarlamentu. Powiedział, że sam nie będzie startował w tych wyborach. - Jutro o godzinie 8.30 mamy zarząd krajowy i tam będziemy przyjmować pełny skład list wyborczych, dlatego że w czwartek pewnie pierwsze listy będziemy chcieli zarejestrować - mówił.

Tłumaczył, że "wybory europejskie są bardzo ważne". - Na pewno na czele tych list muszą być postacie, które będą w stanie te listy pociągnąć i wygrać wybory europejskie - mówił.

Dodał, że będzie "dużo postaci" z rządu i polskiego parlamentu. - My bijemy się o zwycięstwo w tych wyborach. Od tego, jaka reprezentacja będzie w Parlamencie Europejskim, zależy nasza pozycja w Europie. My dzisiaj, jako też członkowie Europejskiej Partii Ludowej, współrządzimy Europą i im więcej parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej jest w naszej grupie politycznej, tym nasz polski rząd ma więcej do powiedzenia w samej Europie, więc te wybory są bardzo ważne - tłumaczył.

- Będą zaskoczenia, będą poważne postacie i tak to musi wyglądać, bo chcemy te wybory wygrać - dodał.

Autorka/Autor:ek/ft

Źródło: TVN24