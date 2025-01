Wejście w życie porozumienia, chwilowy zakaz TikToka, oczekiwanie na inaugurację

Wiec przedinauguracyjny Donalda Trumpa

- Do jutrzejszego zachodu słońca inwazja na nasz kraj dobiegnie końca – powiedział Donald Trump przemawiając do swoich zwolenników podczas wiecu "Make America Great Again" w Capital One Arena w Waszyngtonie. Oświadczył, że od pierwszego dnia urzędowania nałoży surowe ograniczenia imigracji, przysięgając, że szybko spełni główną obietnicę swojej kampanii prezydenckiej.