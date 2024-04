"Straciłam głos". Polska reprezentantka na Eurowizję o problemach przed występem w Londynie

Nie jest dobrze, straciłam głos dzisiaj rano - wyjaśniła Luna w wywiadzie dla kanału wiwibloggs krótko przed występem w Londynie. Wokalistka zaśpiewała tam piosenkę "The Tower", którą wykona na Eurowizji.

W niedzielę, na miesiąc przed półfinałami Eurowizji, w stolicy Wielkiej Brytanii odbyło się London Eurovision Party - wydarzenie, podczas którego soliści i zespoły z całej Europy mają okazję promować swoje utwory przed majowym konkursem. Wśród artystów, którzy wystąpili w Londynie była Luna - Polka, która w pierwszym półfinale tegorocznej Eurowizji wykona swoją piosenkę "The Tower".

Luna straciła głos przed występem

Luna, czyli Aleksandra Wielgomas, jeszcze przed występem w Wielkiej Brytanii udzieliła wywiadu kanałowi wiwibloggs, kanału internetowego specjalizującego się w konkursie Eurowizji, w którym powiedziała między innymi o problemach z głosem. - Nie jest dobrze, straciłam głos dzisiaj rano - wyjaśniła wokalistka. - Myślę, że to wina klimatyzacji, ale będzie dobrze - dodała, pytana przez dziennikarza o powód niedyspozycji.

Luna będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji FOTON/PAP

Pod nagraniem z występu Luny w Londynie pojawiły się dziesiątki komentarzy. "W maju będzie wymiatać, ma dobry głos, ale jest chora" - napisał autor jednego z wpisów. "Mam wrażenie, że jest trochę chora, nigdy wcześniej nie miała takiego głosu" - napisała inna osoba. Występ skomentowała również specjalistka od emisji głosu Elżbieta Zapendowska. - Ta piosenka arcydziełem na pewno nie jest. To taki lekki przebój. Natomiast należy podkreślić, że wykonanie jest naprawdę słabe i amatorskie - powiedziała w rozmowie z portalem Onet, opublikowanej już po londyńskim występie Luny. Jak dodała specjalistka, "choroba raczej nie wpływa na wokalne umiejętności artystów". - Oczywiście wtedy wokalistka mogła być w gorszej kondycji, ale nie ma możliwości, by to wpłynęło na intonację. Myślę sobie, że tutaj w grę nie wchodziła choroba, ale jednak brak zdolności wokalnych - oceniła Zapendowska.

Luna o przygotowaniach do Eurowizji

W wywiadzie dla wiwibloggs Luna nawiązała między innymi do chwili, gdy pojawiła się na wydarzeniu z flagą Polski i tęczową flagą społeczności LGBT+. - Byłam bardzo dumna i szczęśliwa, że mogłam to zrobić, bo to wiele znaczy dla polskiej publiczności. W ostatnich latach nie mieliśmy szansy zrobić czegoś takiego - powiedziała Luna, gdy dziennikarz zauważył, że publiczność "oszalała" na widok artystki z flagami.

Pytana o przygotowania do udziału w Eurowizji przyznała, że prosto z Londynu wybiera się na próby. Odniosła się też do doniesień, wedle których zmieniła piosenkę, z którą wystąpi na Eurowizji. Jak zaznaczyła, dokonała jedynie "małych poprawek" utworu "The Tower".

Eurowizja - kiedy półfinały i finał

68. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Malmö w Szwecji w maju - 7 i 9 maja półfinały, a 11 maja finał. W 2024 roku w konkursie wystartuje 37 państw. Zabraknie między innymi Bułgarii, Macedonii Północnej i Słowacji. Po 31 latach powróci za to Luksemburg. Hasło tegorocznej Eurowizji to "United By Music".

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: ldneurovision.com, wiwibloggs, Onet, tvn24.pl