W całym kraju zawyły syreny. Tak policjanci żegnają Michała Kędzierskiego - swojego kolegę, który zginął podczas służby

Był lokalnym dziennikarzem, chciał pracować w policji. To marzenie udało mu się spełnić 10 lat temu. W 2019 roku został młodszym aspirantem. W ostatni wtorek rano z partnerem z patrolu legitymowali 40-latka na osiedlowej uliczce. Mężczyzna zamiast dokumentów wyciągnął broń i strzelał do funkcjonariuszy. Michał Kędzierski dostał w klatkę piersiową i zmarł. Dzisiaj jego pogrzeb. O 12 policjanci w całym kraju włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, by oddać mu honor.

Zginął służąc ojczyźnie

Zamiast dokumentów wyciągnął broń

Policjant zginął we wtorek rano podczas interwencji na ulicy Chełmońskiego w Raciborzu, przy próbie wylegitymowania 40-letniego mężczyzny, który podając się za funkcjonariusza, w ubiorze przypominającym mundur, próbował kontrolować kierowców. Mężczyzna wstrzymywał ruch, podchodził do samochodów i rozmawiał z kierowcami. Podczas policyjnej interwencji wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku policjantów. Ranny funkcjonariusz był reanimowany, najpierw przez kolegę z patrolu, potem kolejnych policjantów i medyków, którzy pojawili się na miejscu. Jednak nie udało się go uratować. 40-latek został obezwładniony i zatrzymany. Postrzelony w udo przez partnera z patrolu Kędzierskiego, trafił do szpitala.