Zwiedzał wojenne forty i nagle zniknął. Znaleźli go rannego w jednym z tuneli

Zwiedzał stare forty i nagle stracił grunt pod nogami. Wpadł do tunelu. Był przytomny, ale sam wydostać się nie mógł. Nie było też wiadomo, gdzie dokładnie przebywa. Forty wspólnie przeszukiwali policjanci strażacy z Łomży i Piątnicy oraz ratownicy medyczni. Udało im się szybko odnaleźć 37-letniego turystę, trafił do szpitala.

Dyżurny łomżyńskiej policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który spadł do tunelu z wysokości około czterech metrów. Do zdarzenia doszło na terenie Fortu nr I w Piątnicy, podczas zwiedzania przez turystę z Warszawy powojennych pozostałości.

Po przejściu około 50 metrów od głównego wejścia, natrafili na leżącego mężczyznę. Było to w miejscu łączących się korytarzy, które dzieliła wysokość około czterech metrów. Po udzieleniu 37-latkowi pierwszej pomocy, został on na noszach wydobyty z bunkra. Ratownicy medyczni zabrali rannego mieszkańca Warszawy do szpitala.