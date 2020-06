Duda w Toruniu, Trzaskowski na Mazowszu. Zaczyna się walka przed drugą turą wyborów

Migalski: Zdecydowanie kluczowy jest elektorat Szymona Hołowni. W drugiej kolejności elektorat, który się po raz pierwszy pojawi w drugiej turze, czyli ten, który nie był w pierwszej turze. To może być nawet kilka milionów głosów. Trzecia rzecz to utrzymanie mobilizacji swoich dotychczasowych elektoratów. Czwartym elementem, który mógłby rozstrzygnąć o losach wyborów jest debata, przed którą prawdopodobnie prezydent będzie uciekał, a Rafał Trzaskowski będzie do niej dążył, dlatego, że wydaje się, że to jest ostatnia szansa Rafała Trzaskowskiego, to znaczy spektakularne pokonanie Andrzeja Dudy w debacie prezydenckiej.