Poncyljusz: w PiS każdy chce strasznie pomóc prezydentowi, ale przedobrza

Z każdym dniem przewaga Rafała Trzaskowskiego wzrasta. Jest cały czas walka o każdy głos - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz. Wyraził przekonanie, że wyborcy Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia i część wyborców Krzysztofa Bosaka poprą kandydata KO w drugiej turze wyborów prezydenckich.

12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się urzędujący prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Poseł KO Paweł Poncyljusz pytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego", czy widzi jakiekolwiek szanse dla Trzaskowskiego w tych wyborach, powiedział, że "z każdym dniem przewaga Trzaskowskiego wręcz wzrasta".

Dodał, że obserwuje "nerwowe wypowiedzi" Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i innych polityków PiS, które są "niezborne". - Każdy chce strasznie pomóc, ale przedobrza - ocenił. - Widać, że ci politycy tak bardzo chcą, żeby Andrzej Duda wygrał, więc ja to odczytuję, że ta sytuacja wcale dla urzędującego prezydenta nie jest dobra - dodał. - A to oznacza, że Rafał Trzaskowski ma poważne szanse stać się prezydentem po 6 sierpnia, a tak naprawdę po głosowaniu, które odbędzie się 12 lipca i ja w to głęboko wierzę - powiedział Poncyljusz.

- Zobaczyłem wczoraj Rafała Trzaskowskiego na debacie w Lesznie. Uważam, że on jest odprężony i, że tak powiem, wyrobiony, jako już taki mąż stanu, polityk w pełnym zakresie, który potrafi rozmawiać o polityce międzynarodowej, o rolnictwie, o sprawach społecznych i zdrowiu. Uważam, że Rafał Trzaskowski jest dzisiaj już pełnoformatowym politykiem, absolutnie nie odstaje, a nawet przewyższa Andrzeja Dudę. Nie wchodzi w szczegóły, pokazuje to, co powinien pokazywać prezydent, czyli rozumieć szczegóły, ale też mieć przekaz kilkuzdaniowy dla wyborów, żeby ich nie zanudzić - mówił poseł KO.

Poseł KO: prawdopodobnie miało być to puszczenie oka do części wyborców Bosaka

Pytany, czy nerwowość ze strony Andrzeja Dudy i obozu rządzącego jest zaplanowanym pokazem waleczności, powiedział, że interpretowałby, że to jest zasada "ani kroku w tył". Dodał, że "agresywność, ostrość wypowiedzi może być zaplanowana", ale "tutaj jest niezborność".

Dodał, że w poniedziałek Andrzej Duda w Końskich "mówi, że jest przeciwny obowiązkowym szczepieniom, potem się z tego wycofuje". - Prawdopodobnie miało być to puszczone oko do części wyborców Krzysztofa Bosaka, więc wyborców Konfederacji. Potem się wycofuje (prezydent-red.), bo się okazuje, że gdzieś indziej traci. Ja nie mam poczucia, że jest to zaplanowane - mówił.

Nawiązał do wypowiedzi ubiegającego się o reelekcję prezydenta w Końskich. Podczas spotkania Andrzej Duda został zapytany między innymi o szczepionkę na COVID-19. - Szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe - powiedział prezydent. Dodał też, że nie jest w tym przypadku zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. - Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie - zaznaczył. Później prezydent napisał na Twitterze, że szczepienia dotyczące poważnych chorób zakaźnych, jak polio czy gruźlica, "to zupełnie co innego".

Poncyliusz o słowach Dudy o szczepieniach TVN24

Poncyljusz: kampania w ostatnich dniach opiera się na zachęcaniu do głosowania

Poncyljusz wyraził przekonanie, że wyborcy Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia i część wyborców Krzysztofa Bosaka poprą Rafała Trzaskowskiego. Na uwagę, że wydaje się, że ich wyborcy są zdemobilizowani i duża część wyborów Hołowni może nie pójść na wybory, powiedział, że "jest takie ryzyko".

- Nasza kampania w ostatnim tygodniu, czy w ostatnich dniach opiera się na zachęcaniu do pójścia do głosowania i tych wyborców kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury i z drugiej strony zmobilizowania tych, którzy nie uczestniczyli w pierwszej turze - mówił. - Jest cały czas walka o każdy głos. Możliwe, że 50, 100, 150 tysięcy głosów zdecyduje, czy wygra kandydat opozycji, czyli Rafał Trzaskowski, czy powtórzy swoją kadencję Andrzej Duda - dodał poseł KO.

Autor:js

Źródło: TVN24