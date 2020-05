"Trudno cokolwiek wyrokować". Kandydaci na prezydenta o uchwale PKW

Kidawa-Błońska: rozmawiamy o wyborach, a ostatnie fundamenty naszego państwa rozpadają się

Małgorzata Kidawa-Błońska w rozmowie z TVN24 oceniła, że "mamy wyjątkowy chaos". - Nawet po oświadczeniu PKW nie wiemy, co zrobi marszałek (Elżbieta - red.) Witek i w jakim terminie będą wybory - mówiła. Jej zdaniem "najgorsze jest to", że "rozmawiamy o tym, jak mają być przeprowadzone wybory, zastanawiamy się, jak powinny wyglądać, a zapominamy, że na naszych oczach zostało złamane prawo, jesteśmy w państwie bezprawia, ostatnie fundamenty naszego państwa rozpadają się".

Bosak: chyba nikt nie wie, co będzie dalej

- PKW stwierdziła oczywiste fakty, których wszyscy jesteśmy świadkami. Co dalej? W tej chwili to wielka wątpliwość prawna. Chyba pierwszy raz w III Rzeczpospolitej jesteśmy w sytuacji, w której zarządzono wybory, do których wszyscy się przygotowali, a które nie zostały przeprowadzone, tylko dlatego, że większość rządząca pozbawiła kompetencji instytucję przeprowadzającą wybory, a jednocześnie wyborów nie odwołała - powiedział. - To sytuacja nadzwyczajna - ocenił.

Bosak powiedział, że w obecnej sytuacji, "chyba nikt nie wie, co będzie dalej". Pytany, czy 23 maja byłby dobrym terminem na przeprowadzenie głosowania, odpowiedział, że to "termin konstytucyjny, w ramach którego można te wybory, które dotychczas trwały, bez nowelizacji prawa wyborczego, próbować przeprowadzić".

- Według nieoficjalnych informacji, w obozie rządzącym nie ma konsensusu co do przeprowadzenia wyborów w terminie do 23 maja. Przeciwnie, jest to tematem wielkiego konfliktu. Przeprowadzenie wyborów do 23 maja, jakkolwiek byłoby prawidłowe od strony dotrzymania terminów konstytucyjnych, jest mało prawdopodobne, bo po prostu nie ma na to politycznej zgody - powiedział kandydat Konfederacji.