Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Na to święto trzeba było czekać wiele lat". Defilada Szacunku na Trakcie Królewskim 

W sobotę utrudnienia na Trakcie Królewskim
W sobotę utrudnienia na Trakcie Królewskim
Źródło: PAP/Wojciech Olkuśnik
W sobotę Traktem Królewskim przejdzie Defilada szacunku, by uczcić żołnierzy Armii Krajowej. Autobusy i tramwaje będą miały zmienione trasy.

W sobotę po raz drugi obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Z tej okazji ulicami Warszawy przejdzie Defilada Szacunku, która upamiętni tę największą polską formację podziemną oraz jej żołnierzy. Wydarzenie oznacza zmiany w komunikacji.

Autobusy i tramwaje w centrum na objazdach

Wyłączenie z ruchu Traktu Królewskiego jest podzielone na dwa etapy. Od około godziny 10.30 do 12.30 zamknięty będzie odcinek od skrzyżowania Krakowskiego Przedmieścia z ulicą Tokarzewskiego-Karaszewicza do Ronda de Gaulle’a (bez ronda). Następnie, w godz. 11.30-12.45, zamknięty zostanie także odcinek od Ronda de Gaulle’a włącznie do ulicy Matejki.

Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że w pierwszym etapie zmienionymi trasami będą kursować autobusy linii: 106 (od skrzyżowania Królewskiej z Placem Małachowskiego zrobią pętlę przez Jasną, Kredytową, Świętokrzyską, Mazowiecką i skończą na przystanku Zachęta 04); 111 (przejadą przez Wisłę Mostem Świętokrzyskim); 116 (Wybrzeżem Kościuszkowskim, Kruczkowskiego i Książęcą do swojej trasy); 128, 175, 178 i walentynkowa linia W26 (przez Plac Piłsudskiego); 180 i 503 (Wisłostradą, Książęcą i dalej swoimi trasami).

Od godziny 11.30 nieprzejezdny będzie także odcinek od Ronda de Gaulle’a do ulicy Matejki. W tym czasie dodatkowo objazdami będą kursowały autobusy linii: 108 (dojadą do przystanku Książęca 02); 127 i 131 (przez Aleję Armii Ludowej, Plac Konstytucji i Marszałkowską); 158 (przejadą przez Plac Konstytucji, a za Wisłę Mostem Łazienkowskim); 166 i 171 (przez Rozbrat, Myśliwiecką i Piękną); 517 (na trasie skróconej do przystanku Centrum 03); 117, 507 i 521 (na trasach skróconych do Metra Stadion Narodowy), a objazd dla linii 116 wydłuży się do ulicy Pięknej.

W trakcie trwania utrudnień tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24 nie będą przejeżdżały przez Rondo de Gaulle’a. Po stronie Śródmieścia dojadą do Placu Starynkiewicza, a po stronie praskiej 7 i 22 do Wiatracznej, a 9 i 24 do Alei Zielenieckiej. 

"Na to święto trzeba było czekać wiele lat"

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell przypomniał, że na dzień upamiętniający Armię Krajową i jej żołnierzy trzeba było czekać wiele lat.

- Mieliśmy wiele innych świąt, między innymi to upamiętniające "żołnierzy wyklętych", ale brakowało uhonorowania w formie święta państwowego największej polskiej formacji zbrojnej okupowanej Rzeczypospolitej, a także jednej z największych takich formacji we Europie - podkreślił. - To było wielkie niedopatrzenie, że nie stało się to dużo wcześniej – dodał.

Minister Parell zaapelował, aby godnie i we wspólnocie obchodzić to święto. Zaprosił także do udziału w Defiladzie Szacunku, która przejdzie w sobotę ulicami Warszawy, upamiętniając Armię Krajową i jej żołnierzy.

Defilada wyruszy w południe sprzed Pomnika Mikołaja Kopernika, a następnie Nowym Światem, przez Plac Trzech Krzyży i Alejami Ujazdowskimi dotrze pod Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego obok Sejmu, gdzie o godzinie 12.45 odbędą się oficjalne uroczystości państwowe. Głos pod pomnikiem zabiorą żołnierze Armii Krajowej oraz przedstawiciele władz państwowych, a wojsko odczyta Apel Pamięci. Na koniec złożone zostaną kwiaty.

Uroczystości poprzedzi msza w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej, która rozpocznie się o godz. 11 w Bazylice Świętego Krzyża.

"Uhonorujmy Armię Krajową, z której jesteśmy dumni"

W wydarzeniu wezmą udział ostatni żyjący żołnierze Armii Krajowej, Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a także grupy rekonstrukcyjne, harcerze oraz mieszkańcy Warszawy. Jak zaznaczył minister Parell, po uroczystości uczestnicy będą mogli zjeść przygotowany przez wojsko poczęstunek.

- Uhonorujmy Armię Krajową, z której jesteśmy dumni i której walka oraz przesłanie są wciąż dla nas aktualne - podkreślił.

Organizatorami obchodów jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK, m.st. Warszawą oraz Instytutem Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

Nowe święto państwowe

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej został ustanowiony w 2025 roku przez Sejm RP. Projekt ustawy w tej sprawie zgłosiła grupa posłów w porozumieniu z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Spotkał się on z pełnym zrozumieniem Sejmu i został przyjęty przez aklamację.

"W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej – największej konspiracyjnej armii w podbitej przez Niemcy i Rosję Europie, armii, która jako zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego prowadziła bohaterską walkę o odzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności i niepodległości, a której żołnierze po II wojnie światowej byli prześladowani przez władze komunistyczne zależne od Związku Sowieckiego" – brzmi preambuła ustawy.

Święto obchodzone jest 14 lutego – w rocznicę powołania w 1942 roku przez gen. Władysława Sikorskiego Armii Krajowej jako kontynuatorki Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. AK była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

Opracowała Alicja Glinianowicz/b

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat

Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat

Dariusz Gałązka
Krucza, Plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych

Krucza, Plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych

Klaudia Kamieniarz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojciech Olkuśnik

Udostępnij:
Tagi:
Utrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Ostatnie chwile ze świąteczną iluminacją. Za rok jej nie będzie
Śródmieście
Zofia Zyta Woroniecka została oskarżona o zabójstwo narzeczonego
Księżniczka wystrzeliła siedem kul. "Sensacyjne morderstwo"
Tamara Barriga
Pan Patryk zrezygnował z pracy, by zająć się ojcem i babcią
Kolejne formularze i procedury. Ojciec pana Patryka nie doczekał pomocy od państwa
Okolice
Wypadek w Pułtusku
Omal nie zderzył się z radiowozem, dachował
Okolice
Powstanie studium obsługi komunikacyjnej wschodniej Białołęki
Przetarg na analizę. Ma dać odpowiedź na korki i brak alternatywnych połączeń
Białołęka
Z dachu spadły bryły lodu
Bryły lodu spadły na chodnik. Właścicielka budynku ukarana mandatem
Praga Południe
Mężczyzna jest podejrzany o kradzież perfum i zaatakowanie policjanta (zdj. ilustracyjne)
Wyszedł z więzienia, następnego dnia okradł drogerię i kopnął w głowę policjanta
Okolice
Wizualizacja osiedla u zbiegu alei KEN i ul. Wąwozowej
Radni podjęli decyzję w sprawie działki po Tesco na Ursynowie
Ursynów
Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad żoną i córką
Policja: znęcał się nad żoną i kilkuletnią córką, trafił do aresztu
Okolice
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Chcą zmian w Strefie Czystego Transportu. Zyskaliby właściciele starszych aut
Śródmieście
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Błoto pośniegowe i lód na pasie startowym. Odwilż sparaliżowała lotnisko
Bemowo
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Wyczuli zapach narkotyków w aucie. Kierowca zatrzymany
Okolice
Pokaz wystawy "Okrągły Stół. Moment przejścia" w Muzeum Historii Polski
W Muzeum Historii Polski można zobaczyć Okrągły Stół
Żoliborz
Mężczyzna ukrył się pod łóżkiem
Ukrył się pod łóżkiem, zdradziły go wystające stopy i pies
Wola
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat
Dariusz Gałązka
Wyrok za potrójne zabójstwo w Wielkanoc w domu w Ursusie
Cztery ciała w jednym domu. Wyrok w sprawie makabrycznej zbrodni
Alicja Glinianowicz
Warunki drogowe na S2 przy moście Południowym
Niebezpiecznie na drogach. Gęsta mgła i ryzyko gołoledzi
Ulice
42-latek został zatrzymany
Prowadził pijany. Policjantom zaproponował wysoką kwotę
Okolice
Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury i Nauki
Przyciągała uwagę tysięcy osób. Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury
Śródmieście
Auto zjechało z przejazdu i utknęło na torowisku
Pijany zjechał na torowisko. Zarzuty dla kierowcy i pasażerki
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Tak działa nocna cisza alkoholowa. Dane nie pozostawiają wątpliwości
Klaudia Kamieniarz
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram
Klaudia Kamieniarz
Odnowiono witraże w kościele Opatrzności Bożej w Wesołej
Mycie, klejenie, kitowanie. Odnowili witraże wybitnego artysty
Wilk w Polsce jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną
Zastrzelony wilk znaleziony w lesie
Artur Węgrzynowicz
Zaginiony Aleksander Łajkowski
Policja szuka zaginionego Aleksandra. Nastolatek przed tygodniem wyszedł z domu
Praga Północ
Janina Rożecka
Zmarła Janina Rożecka "Dora", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Żoliborz
Kobieta wpadła do przerębla w stawie (zdj. ilustracyjne)
Kobieta wpadła do przerębla. W ostatniej chwili uratowali ją policjanci
Okolice
Wypadek autobusu na DK62 pod Wyszkowem
Chciał uniknąć zderzenia z łosiem, autobus wpadł do rowu. Wielu rannych
Okolice
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Popularne muzeum otworzą po długim remoncie
Śródmieście
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Sprzedaż paliwa była wstrzymana
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki