Okolice Wypadek w Łomiankach. Zginęły dwie osoby Oprac. Filip Czerwiński |

Wypadek koło Łomianek Źródło: TVN24

Młodsza aspirant Monika Kaczyńska z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji potwierdziła zdarzenie.

- Do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem kilku pojazdów osobowych doszło na wiadukcie na trasie DK7 w kierunku Warszawy, na wysokości skrzyżowania ulic Kolejowej i Brukowej w Łomiankach - przekazała. - Na skutek wypadku śmierć na miejscu poniosły dwie osoby, jedna została zabrana do szpitala, reszcie uczestników udzielono pomocy medycznej na miejscu - poinformowała. Policjantka dodała, że nie może potwierdzić wieku i płci ofiar. Dodała, że wiadukt jest zablokowany w obu kierunkach. - Podróżujący tą trasą są kierowani na objazdy przez policjantów. Na miejscu jest już również prokurator, pod którego nadzorem wykonywane są czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia - zaznaczyła.

Utrudnienia mogą potrwać do około północy - szacuje w swoim komunikacie GDDKiA.