Prezes DIOZ o psach odebranych z Sobolewa Źródło: TVN24

Schronisko dla zwierząt w Sobolewie (woj. mazowieckie) zostało zamknięte dwa tygodnie temu. Od wielu lat obrońcy praw zwierząt zgłaszali w nim nieprawidłowości.

W piątek prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach poinformował, że postępowanie w sprawie schroniska zostało zainicjowane na skutek zawiadomienia złożonego przez członka Fundacji Ochrony Zwierząt "Pańska Łaska".

Na teren schroniska weszli policjanci oraz pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Garwolinie. Oględziny były nagrywane. Przesłuchano w charakterze świadków inspektora weterynaryjnego Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Garwolinie i lekarzy weterynarii.

"Liczne zaniedbania, ból i cierpienie zwierząt"

Sprawdzono wszystkie kojce dla zwierząt, a także pomieszczenie gospodarcze. Pobrano także próbki karmy oraz zabezpieczono dokumentację dotyczącą działania schroniska. Ponadto do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach przewieziono 26 martwych psów, by przeprowadzić sekcję oraz badania toksykologiczne.

- W wyniku przedmiotowych czynności wszczęte zostało dochodzenie w sprawie znęcania się nad psem rasy mieszanej w schronisku dla zwierząt "Happy Dog", któremu nie udzielono odpowiedniej opieki, co doprowadziło do pogorszenia jego stanu zdrowia oraz znęcania się nad zwierzętami przebywającymi w schronisku poprzez liczne zaniedbania, powodując ból oraz cierpienie, jak również śmierć zwierząt - przekazał prok. Świderski.

Dodał, że prokurator wystąpił do mazowieckiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli oraz Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii w Siedlcach o dokonanie stosownych kontroli w przedmiotowym schronisku w zakresie kompetencyjnym wskazanych organów.

Warunki w schronisku w Sobolewie Źródło: OTOZ Animals Inspektorat Warszawa

Kolejne schroniska pod lupą śledczych

W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu (woj. śląskie). Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

W piątek mazowiecki lekarz weterynarii złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w schronisku prowadzonym przez "Pogotowie dla zwierząt". To m.in. tam trafiły psy zabrane z Sobolewa.

Opracowała Katarzyna Kędra/b