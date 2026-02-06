Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

26 martwych psów i "liczne zaniedbania" w Sobolewie. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie schroniska

Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
Prezes DIOZ o psach odebranych z Sobolewa
Źródło: TVN24
Po zlikwidowaniu schroniska dla psów "Happy Dog" w Sobolewie Prokuratura Okręgowa w Siedlcach wszczęła postępowanie w sprawie znęcania się nas zwierzętami. Ciała 26 martwych czworonogów przekazano do sekcji oraz badań toksykologicznych.

Schronisko dla zwierząt w Sobolewie (woj. mazowieckie) zostało zamknięte dwa tygodnie temu. Od wielu lat obrońcy praw zwierząt zgłaszali w nim nieprawidłowości.

W piątek prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach poinformował, że postępowanie w sprawie schroniska zostało zainicjowane na skutek zawiadomienia złożonego przez członka Fundacji Ochrony Zwierząt "Pańska Łaska".

Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka
Dowiedz się więcej:

Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka

Na teren schroniska weszli policjanci oraz pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Garwolinie. Oględziny były nagrywane. Przesłuchano w charakterze świadków inspektora weterynaryjnego Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Garwolinie i lekarzy weterynarii.

"Liczne zaniedbania, ból i cierpienie zwierząt"

Sprawdzono wszystkie kojce dla zwierząt, a także pomieszczenie gospodarcze. Pobrano także próbki karmy oraz zabezpieczono dokumentację dotyczącą działania schroniska. Ponadto do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach przewieziono 26 martwych psów, by przeprowadzić sekcję oraz badania toksykologiczne.

- W wyniku przedmiotowych czynności wszczęte zostało dochodzenie w sprawie znęcania się nad psem rasy mieszanej w schronisku dla zwierząt "Happy Dog", któremu nie udzielono odpowiedniej opieki, co doprowadziło do pogorszenia jego stanu zdrowia oraz znęcania się nad zwierzętami przebywającymi w schronisku poprzez liczne zaniedbania, powodując ból oraz cierpienie, jak również śmierć zwierząt - przekazał prok. Świderski.

Dodał, że prokurator wystąpił do mazowieckiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli oraz Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii w Siedlcach o dokonanie stosownych kontroli w przedmiotowym schronisku w zakresie kompetencyjnym wskazanych organów.

Warunki w schronisku w Sobolewie
Warunki w schronisku w Sobolewie
Źródło: OTOZ Animals Inspektorat Warszawa

Kolejne schroniska pod lupą śledczych

W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu (woj. śląskie). Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

W piątek mazowiecki lekarz weterynarii złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w schronisku prowadzonym przez "Pogotowie dla zwierząt". To m.in. tam trafiły psy zabrane z Sobolewa.

Opracowała Katarzyna Kędra/b

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Schronisko w Wojtyszkach (zdjęcie powstałe ok. 2016 roku)
Sobolew, Wojtyszki, Radysy. Sprawdziliśmy, co się wydarzyło
Martyna Sokołowska, Sebastian Zakrzewski
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Całą noc odbierali psy. "Kilka godzin czekaliśmy na mrozie"
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Premier: schronisko w Sobolewie zamknięte
TVN24

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OTOZ Animals Inspektorat Warszawa

Udostępnij:
Tagi:
Schronisko dla zwierzątOchrona zwierzątProkuratura
Czytaj także:
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Żoliborz
Policjant pomógł wyczerpanej seniorce
Seniorka nie mogła dojść do domu. Prosiła o pomoc, nikt nie reagował
Okolice
Utrudnienia na A2 po kolizjach
Utrudnienia na A2 po dwóch kolizjach
Okolice
Warunki panujące w schronisku w Kuflewie
Prokurator wszedł do "nielegalnego schroniska". Minister: to obszar patologii
Okolice
Celowo wprowadził autobus w poślizg
"Rozbujał" autobus, żeby sprawić frajdę pasażerom. Trafił na radiowóz
Okolice
Teren Fortu Wawrzyszew okala fosa
Planują tunele, działkowcy boją się o wodę. "Ona przesądza o życiu lub śmierci wielu zwierząt"
Dariusz Gałązka
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Pilot policyjnego Black Hawka oskarżony. Sąd podejmie ważną decyzję o procesie
Okolice
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
BIZNES
Policja zakończyła poszukiwania zaginionej 18-latki (zdj. ilustracyjne)
Powiedziała, że idzie odebrać paczkę. Znaleźli jej ciało
Okolice
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W wieżowcu zawalił się sufit, parter zalała woda
Wola
Uszkodzona nawierzchnia ulicy Chmielnej
Nierówna nawierzchnia na nowym deptaku. Urzędnicy znają przyczynę
Śródmieście
Awaria wodociągowa w Warszawie
Szpital, przedszkole i urząd bez wody. Awaria
Wola
Budowa ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii budzi niepokój mieszkanców
Stare plany na nową drogę. "Wywłaszczenia w atmosferze terroru"
Alicja Glinianowicz
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Od sikorki do bociana. Tu trafią dzikie ptaki potrzebujące pomocy
Praga Północ
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Balonami przemycali papierosy z Białorusi. Zarzuty
Okolice
Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o atak ostrym narzędziem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował byłą partnerkę ostrym narzędziem. Zmarła. Zarzuty i areszt
Praga Północ
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wyjątkowy mieszkaniec Łazienek Królewskich. "Pojawił się u nas po raz pierwszy"
Śródmieście
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie w budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
Bemowo
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Okolice
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
Okolice
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
Ursus
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe. "Kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć"
Targówek
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
Rembertów
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
Wawer
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
Okolice
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
Ursynów
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Piotr Bakalarski
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki