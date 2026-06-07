Groźny wypadek w Ząbkach. Trzy osoby ranne
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Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej w Ząbkach, gdzie jeden z kierowców próbował zawracać z niewłaściwego pasa i zderzył się z drugim autem osobowym jadącym z dużą prędkością.
Według informacji, które otrzymaliśmy na Kontakt24, jedno z aut dachowało. W wyniku tego jedna osoba wypadła z pojazdu, a druga została zakleszczona we wraku.
Ranne zostały trzy osoby, które trafiły do szpitala. Na miejscu było kilka karetek i śmigłowiec LPR. Dokładne przyczyny wypadku ma ustalić wszczęte dochodzenie.
Źródło: TVN24, Kontakt24