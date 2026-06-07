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Okolice

Groźny wypadek w Ząbkach. Trzy osoby ranne

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Zdarzenie w miejscowości Ząbki (Mazowieckie)
Zdarzenie w miejscowości Ząbki (Mazowieckie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Alex
Źródło zdj. gł.: Alex/Kontakt24
W podwarszawskich Ząbkach doszło do zderzenia dwóch pojazdów, z których jeden dachował. Trzy osoby zostały ranne. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania i zdjęcia z miejsca zdarzenia.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej w Ząbkach, gdzie jeden z kierowców próbował zawracać z niewłaściwego pasa i zderzył się z drugim autem osobowym jadącym z dużą prędkością.

Według informacji, które otrzymaliśmy na Kontakt24, jedno z aut dachowało. W wyniku tego jedna osoba wypadła z pojazdu, a druga została zakleszczona we wraku.

Służby na miejscu wypadku w Ząbkach
Służby na miejscu wypadku w Ząbkach
Źródło zdjęcia: Alex/Kontakt24

Ranne zostały trzy osoby, które trafiły do szpitala. Na miejscu było kilka karetek i śmigłowiec LPR. Dokładne przyczyny wypadku ma ustalić wszczęte dochodzenie.

Źródło: TVN24, Kontakt24
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Tagi:
Ząbki
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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