Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Zapomnieli", że już nigdy nie powinni prowadzić auta

Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Waldemar Żurek walczy z piratami drogowymi. Zakazy prowadzenia samochodów są nieskuteczne
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Mieli już nigdy więcej nie prowadzić żadnego pojazdu mechanicznego, a mimo to wsiedli za kierownicę. 27-latek złamał jeden dożywotni zakaz, a 28-latek - dwa. Teraz obu grozi po pięć lat więzienia.

Policjanci z płońskiej drogówki zatrzymali na trasie S7, w rejonie miejscowości Załuski, do kontroli 27-letniego kierowcę osobowego seata.

"Podczas sprawdzania danych kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna od 2021 roku ma orzeczony przez Sąd Rejonowy w Płońsku dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zatrzymany był trzeźwy, jednak samochód, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali więc elektronicznie dowód rejestracyjny pojazdu, a auto przekazali jego właścicielowi, mieszkańcowi powiatu płońskiego" - informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

27-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych. Za złamanie zakazu sądowego grozi mu kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja
Zakazy nie działają. Minister chce "dopingować" sądy
Marzanna Zielińska
W kolizji brał udział kierowca z pięciokrotnym zakazem prowadzenia pojazdów
Pięć razy złamał zakaz, idzie do więzienia
TVN24
Bat na piratów drogowych? Będą nowe przestępstwa
To ma być bat na piratów drogowych
Michalina Czepita
Bat na piratów drogowych? Będą nowe przestępstwa
Źródło: Michalina Czepita/Fakty po Południu TVN24

Złamał trzy zakazy, w tym dwa dożywotnie

Podobna kara grozi 28-latkowi, zatrzymanemu do kontroli w Kampinosie przez policjantów z powiatu warszawskiego zachodniego. Jechał skodą. Podczas interwencji okazało się, że mieszkaniec powiatu sochaczewskiego ma aż trzy zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi, w tym dwa dożywotnie. Próbował jeszcze zmylić policjantów.

"Na miejscu został ukarany mandatem karnym za nieokazanie podczas legitymowania dowodu tożsamości, mimo że posiadał go przy sobie" - przekazuje podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego.

28-latek usłyszał zarzuty dotyczące złamania sądowych zakazów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kierowca wpadł podczas kontroli trzeźwości (zdjęcie ilustracyjne)
Prowadził mimo dożywotniego zakazu. Kilka godzin później stanął przed sądem
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę renault
Był pijany i złamał dwa zakazy
Białołęka
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
Śródmieście
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszaa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka Policja

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolscePolicjaPłońskprawoSąd
Czytaj także:
Kierowca uderzył w słup
Zjechał z drogi i uderzył w słup. Dwie osoby w szpitalu
Praga Południe
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany
Śródmieście
Matka i córka posługiwały się cudzymi paszportami
Matka i córka z cudzymi paszportami
Włochy
Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych
Wody w Wiśle było już tak mało, że zmienili punkt zero
Śródmieście
Uciekał przed policją, wjechał autem do rzeki
Ucieczka zakończona w rzece, mandat na ponad 10 tysięcy złotych
Nieprawidłowości w domu opieki w Łazach (zdj. ilustracyjne)
Pensjonariusze domu opieki odnalezieni, prowadzący placówkę aresztowani
Pytania o przyszłość Sadyba Best Mall
Odszkodowanie za działkę i problem z trybem. Od 25 lat jest tam centrum handlowe
Mokotów
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
CBA o korupcji w instytucie medycznym. Trzy osoby zatrzymane
Śródmieście
40-latek został zatrzymany
"Chciał, by koleżanka poczuła się radośniej", dosypał jej coś do lemoniady
Praga Północ
Siedmiolatek zachłysnął się żelkami (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje siedmiolatek. "Prawdopodobnie zadławił się żelkami"
Ursus
Zderzenie na skrzyżowaniu alei Witosa i Jana III Sobieskiego
Zderzenie auta i tramwaju na linii do Wilanowa
Mokotów
Protest plantatorów przed kancelarią premiera
Plantatorzy tytoniu protestowali przed kancelarią premiera
Śródmieście
Droga dla rowerów wzdłuż Sobieskiego
Drogowcy dosztukują to, co pominęli tramwajarze
Piotr Bakalarski
Pijany kierowca zatrzymany dzięki współpracy z załogą policyjnego śmigłowca
Jechał pijany. Namierzyli go z policyjnego śmigłowca
Praga Południe
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Pościg, rozbity radiowóz, zatrzymany 34-latek. Mamy nagranie
Betonowe belki na drodze
Przewróciła się ciężarówka. Ogromne betonowe belki blokowały ważną trasę
Śmiertelny wypadek na S7
Samochód uderzył w bariery i dachował. Jedna osoba nie żyje
Włochy
Zbrodnia w Jabłonnie
Służącą zabił, ciężarną żonę ranił. "Wszystko darować" wyszeptała w sądzie
Tamara Barriga
Grób Nieznanego Żołnierza na przełomie lat 50. i 60. XX wieku
100 lat temu matka poległego żołnierza losowo wybrała trumnę
Śródmieście
Pożar w Palmirach
Słup dymu nad krajową "siódemką"
Stacja PKP w Mińsku Mazowieckim
Cztery tory na wschód od Warszawy. "Ruch znacząco wzrośnie"
Rembertów
Sygnalizacja świetlna (zdjęcie ilustracyjne)
Nie mieli pieniędzy na wódkę. Wyjęli baterie z sygnalizatorów i sprzedali
Plac zabaw w parku Ujazdowskim został otwarty
Dzieci kochają ten plac zabaw. Będzie otwarty także zimą
Piotr Bakalarski
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
W tych dzielnicach już nie kupisz alkoholu w nocy
Praga Północ
Wypadek w Pruszkowie
Zderzenie dwóch aut. Wielu rannych, w tym dzieci
Dzień Wszystkich Świętych na Starych Powązkach
Ruch przy warszawskich cmentarzach
Wola
bernardyn pies
Psy wymknęły się z posesji. Jeden z nich pogryzł 11-latkę
Aktorka Maja Komorowska podczas kwesty na Starych Powązkach
"To niezwykła sprawa, że możemy brać w tym udział i podtrzymywać pamięć"
Wola
Zaginiona Olga Łuczyńska
Powiedziała, że jest na wakacjach. Ślad się urwał. Olga zaginęła 26 lat temu
Alicja Glinianowicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki