"Zapomnieli", że już nigdy nie powinni prowadzić auta

Waldemar Żurek walczy z piratami drogowymi. Zakazy prowadzenia samochodów są nieskuteczne Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z płońskiej drogówki zatrzymali na trasie S7, w rejonie miejscowości Załuski, do kontroli 27-letniego kierowcę osobowego seata.

"Podczas sprawdzania danych kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna od 2021 roku ma orzeczony przez Sąd Rejonowy w Płońsku dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zatrzymany był trzeźwy, jednak samochód, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali więc elektronicznie dowód rejestracyjny pojazdu, a auto przekazali jego właścicielowi, mieszkańcowi powiatu płońskiego" - informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

27-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych. Za złamanie zakazu sądowego grozi mu kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności.

Bat na piratów drogowych? Będą nowe przestępstwa Źródło: Michalina Czepita/Fakty po Południu TVN24

Złamał trzy zakazy, w tym dwa dożywotnie

Podobna kara grozi 28-latkowi, zatrzymanemu do kontroli w Kampinosie przez policjantów z powiatu warszawskiego zachodniego. Jechał skodą. Podczas interwencji okazało się, że mieszkaniec powiatu sochaczewskiego ma aż trzy zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi, w tym dwa dożywotnie. Próbował jeszcze zmylić policjantów.

"Na miejscu został ukarany mandatem karnym za nieokazanie podczas legitymowania dowodu tożsamości, mimo że posiadał go przy sobie" - przekazuje podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego.

28-latek usłyszał zarzuty dotyczące złamania sądowych zakazów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD