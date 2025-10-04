Polscy politycy i studia na Collegium Humanum

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek w mieszkaniu przy ulicy Puławskiej na Mokotowie w Warszawie znaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu działania prowadziła policja. Interwencja dotyczyła osoby w kryzysie emocjonalnym.

Prokuratura potwierdziła, że będzie śledztwo w tej sprawie.

- Na miejscu przeprowadzone zostały czynności. Planowane jest wszczęcie śledztwa z artykułu 151 Kodeksu karnego, który brzmi: "kto doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat ośmiu" oraz przeprowadzenie sekcji zwłok - informuje w rozmowie z nami Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W mediach pojawiły się wcześniej informacje, że chodzi o Pawła D., byłego prorektora Collegium Humanum. Nieoficjalnie to potwierdziliśmy.

Afera Collegium Humanum

Paweł D. był współpracownikiem Pawła Cz., założyciela i byłego rektora Collegium Humanum, zamieszanego w największy skandal edukacyjny ostatnich lat w Polsce.

Paweł Cz. został zatrzymany i trafił do aresztu w lutym br. W związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej rektora wyższej uczelni niepublicznej prokurator zarzucił mu popełnienie przestępstw polegających przede wszystkim na przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za wystawienie poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci świadectw ukończenia studiów podyplomowych, a także popełnienie przestępstw nadużycia stosunku zależności służbowej i doprowadzenia innych osób do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym, a także kierowania gróźb wobec świadków w celu wywarcia wpływu na ich zeznania w sprawie.

Uczelnia Collegium Humanum w czerwcu zmieniła nazwę na "Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia". Przeprowadziła rekrutację na rok akademicki 2024/2025 i przyjęła 1999 studentów na studia niestacjonarne – wynika z informacji przekazanych przez ministra nauki Dariusza Wieczorka na listopadowej konferencji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie otrzymało natomiast informacji o liczbie studentów przyjętych na studia stacjonarne tej uczelni.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o trudnej sytuacji studentów byłego Collegium Humanum.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.