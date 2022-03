Punkt recepcyjny dla uchodźców w Poznaniu. Historie ludzi, którzy uciekli z Ukrainy ogarniętej wojną

czytaj dalej

Czworo dzieci z Ukrainy z chorobami onkologicznymi trafiło we wtorek do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) we Wrocławiu. Łącznie w klinice jest już pięcioro dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Troje z nich niedługo przejdzie pilne transplantacje. W całej Polsce jest około pięćdziesięcioro dzieci z Ukrainy, które wymagają pilnego leczenia hematologicznego i onkologicznego. Otrzymają je w wielu ośrodkach w naszym kraju.