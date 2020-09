Ziobro: Ufam, że jest jeszcze czas na rozmowę. Warto, by Zjednoczona Prawica trwała

Uważam, że Zjednoczona Prawica jest dobrem. Przyniosła wiele dobrego Polsce. Ten projekt ma przyszłość - przekonywał szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do kryzysu w koalicji rządzącej. - Ale musimy rozmawiać. Ufam, że jest jeszcze czas na rozmowę - zaznaczył.

W poniedziałek odbywają się rozmowy ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na temat przyszłości obozu rządzącego. W Zjednoczonej Prawicy trwa kryzys, szczególnie na linii Prawo i Sprawiedliwość - Solidarna Polska. Szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, przed godziną 13 odniósł się do sprawy podczas konferencji prasowej.

Ziobro: ufam, że jest jeszcze czas na rozmowę

- Uważam, że Zjednoczona Prawica jest dobrem. Przyniosła wiele dobrego Polsce, wiele pozytywnych zmian w różnych obszarach. (...) Jestem przekonany, że ten projekt ma przed sobą wielką przyszłość i może dużo dobrego dla Polski zrobić, uczynić kraj lepszym, by Polakom żyło się lepiej, by ojczyzna mogła się rozwijać - mówił szef Solidarnej Polski.

Zdaniem Zbigniewa Ziobry "warto, by Zjednoczona Prawica trwała". - Ale musimy rozmawiać. Ufam, że jest jeszcze czas na rozmowę. (...) Nie mamy przekonania jako Solidarna Polska, że dokonaliśmy głosowań, które by były sprzeczne z programem. Mamy przekonanie, że możemy wyciągnąć wnioski z tego kryzysu, który nastąpił i że one wzmocnią nas jako koalicję - mówił minister.

Jak mówił, napięcia pojawiają się nawet wewnątrz partii, zwłaszcza dużych. - Świadczy o tym, choćby ostatnie głosowanie też w PiS, gdzie pojawiły się różnice zdań i opinii, jeżeli chodzi o jedną z ustaw dotyczących bardzo ważnych zagadnień z zakresu polskiej wsi, polskich rolników - zaznaczył Ziobro, odnosząc się do ustawy o ochronie zwierząt. - Jestem przekonany, że właśnie mądrość koalicji naszej, która z istoty swojej musi wiązać się z pewnymi - różnymi czasami - odrębnościami, jeżeli chodzi o sprawy programowe, pozwala dojść również do porozumienia i do znalezienia kompromisów w tak trudnych sprawach, tak ważnych - dodał.

Zbigniew Ziobro o kryzysie w Zjednoczonej Prawicy TVN24

Ziobro o spornych ustawach: potrzebujemy kompromisu, rozmowy

Szef Solidarnej Polski zadeklarował, że jego ugrupowanie jest otwarte na rozmowy w sprawie dwóch spornych ustaw - o ochronie zwierząt i tak zwanej ustawy covidowej, która dotyczy zwalniania urzędników z odpowiedzialności w czasie walki z pandemią.

- Możemy na pewno ten świat poprawić w każdym tego słowa znaczeniu, również w obszarze tej ustawy (o ochronie zwierząt - red.). Takiego kompromisu i takiej rozmowy potrzebujemy, i jesteśmy na nią otwarci i gotowi - zadeklarował minister. Przekonywał, że Solidarna Polska, głosując przeciw, nie naruszyła programu PiS i Zjednoczonej Prawicy z 2019 roku.

Ziobro zadeklarował, że jego partia jest gotowa do rozmowy również w sprawie tak zwanej ustawy covidowej, ale "trzymając się zasady, że prawo wobec wszystkich jest równe". - Jesteśmy gotowi rozmawiać, żeby zasada co do swej istoty była podtrzymana, a nadzwyczajne sytuacje można było usprawiedliwić. Ale można to uczynić tylko w ramach rozmów, negocjacji, a nie długich debat prowadzonych z udziałem mediów - podkreślił minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro na konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości TVN24

Wcześniej w niedzielę Ziobro zorganizował konferencję dotyczącą tak zwanej afery GetBack w siedzibie Prokuratury Krajowej. Nie odpowiadał wtedy na pytania dziennikarzy o kryzys w koalicji rządzącej.

Autor:ads//rzw

Źródło: TVN24, PAP