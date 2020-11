"Solidarna Polska nie zgadza się na przehandlowanie suwerenności za żadną kwotę środków unijnych"

"Skończyła się polityka zgiętego karku"

"Mamy nadzieję, że przyjdzie czas refleksji"

Kaleta podzielił się obserwacją, że "szczególny prym w atakowaniu Polski" wykazują politycy niemieccy. - To właśnie prezydencja niemiecka forsuje ten szkodliwy dla Europy projekt. To właśnie politycy niemieccy stoją za tym rozporządzeniem od początku jego procedowania - dodał. - Mamy nadzieję, że przyjdzie czas refleksji i ten budżet, który Polska w kształcie budżetowym, konkretnym akceptuje, wejdzie w życie po tym, jak Niemcy wycofają się z proponowanego rozporządzenia - mówił Kaleta. Wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Janusz Kowalski także krytykował posłów opozycji. - Nie znam ani jednego polityka Platformy Obywatelskiej, który powiedział: "należy bronić interesów Rzeczypospolitej przed tym niemiecko-brukselskim szantażem" - oznajmił. - To jest wstyd dla was, partio Borysa Budki. To jest wstyd dla was, partio Donalda Tuska. Nie potraficie w chwili próby, tak jak PiS i świętej pamięci Lech Kaczyński w 2009 roku, kiedy Polska była szantażowana przez Federację Rosyjską, kiedy przestał do Polski płynąć gaz, to wtedy ówczesna opozycja - PiS - stanęła po stronie rządu, ponieważ to są kwestie polskiej racji stanu - mówił Kowalski.