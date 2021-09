Straż Graniczna publikuje zdjęcia z telefonów migrantów

Stan wyjątkowy przy granicy polsko-białoruskiej

Europosłanka, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej sygnalizowała w czwartek, że przy granicy "mamy do czynienia z ogromnym kryzysem humanitarnym". - Chciałabym, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że to co się dzieje na tej granicy, będzie obciążało nas odpowiedzialnością. My jesteśmy za to odpowiedzialni. My, obywatele Polski - mówiła. Podkreślała, że przebywający tam migranci to nie są "nielegalni ludzie".