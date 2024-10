Obrońca księdza Michała O. zapowiada złożenie skargi

Decyzję sądu skomentował jeden z obrońców księdza adwokat Michał Skwarzyński. - To jest orzeczenie, które otwiera mi wreszcie drogę do złożenia skargi do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w zakresie tortur i nieludzkiego, poniżającego traktowania. Powiadomię o tej sytuacji również komitet do spraw tortur. Sprawa w Polsce się zakończyła, moim zdaniem, orzeczeniem skandalicznym, niestety politycznym i życzeniowym - podkreślił adwokat.