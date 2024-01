Mastalerek: prezydent zaprosi dziś marszałka Sejmu

czytaj dalej

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie przyzna ponad 300 milionów złotych na budowę Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku (woj. mazowieckie). Minister Sławomir Nitras tłumaczył w "Faktach po Faktach" powody tej decyzji. - Bycie kibicem to nie jest wystarczający powód do tego, żeby w sposób niefrasobliwy traktować pieniądze publiczne - mówił Nitras. Odniósł się też do zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy o organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce w 2036 roku. - Ogłoszono bombastycznie projekt, ale nikt nie wykonał pracy (...) Trzeba ocenić nasze zasoby, a potem ogłaszać decyzje - powiedział.