"Niesmak budzi nacechowana pogardą wypowiedź Prezydenta RP o prokuratorach". Oświadczenie sędziów TK w stanie spoczynku

"Narasta (...) ograniczanie gwarantowanej ustawowo niezależności prokuratorów, zbyt słabej, by chronić ich przed represjami" - oceniła w niedzielę grupa sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Sygnatariusze oświadczenia stwierdzili, że kierowanie prokuratorów na delegacje do odległych jednostek "odbywa się w okolicznościach mających znamiona szykan". Napiętnowali też coraz częstsze, w ich ocenie, "naruszanie konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów przez organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej".

W niedzielę organizacja "Wolne Sądy" opublikowała na swoim profilu na Facebooku wspólne oświadczenie 25 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w którym ci między innymi odnieśli się krytycznie do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej prokuratorów. W piątkowym programie "Sprawdzam" w TVN24 prezydent sugerował, że jeśli prokuratorzy są niezadowoleni z oddelegowania do pracy w odległych jednostkach, to "zawód prawniczy można sobie zmienić".