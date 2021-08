Dane Straży Granicznej: 130 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, 40 osób zatrzymanych

"Liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy z Białorusi do Polski znów wzrosła. Wczoraj, tj. 28.08, takich prób było 130. Strażnicy graniczni zatrzymali 40 cudzoziemców, pozostałe 90 prób zostało udaremnionych. Zapowiada się pracowity weekend" – przekazano na Twitterze Straży Granicznej.

Straż Graniczna zatrzymała 40 cudzoziemców

Rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska poinformowała, że wśród zatrzymanych cudzoziemców było 14 obywateli Syrii, pięcioro obywateli Somalii i dwudziestoosobowa grupa, której członków tożsamość jest jeszcze potwierdzana. Po zakończeniu czynności zatrzymani trafią do ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców, które prowadzi Straż Graniczna.

Strażnicy w piątek zatrzymali też obywatela Syrii, który miał szwedzką kartę pobytu, a więc w Unii Europejskiej przebywa legalnie. Czekał na pozostałych Syryjczyków pod granicą. Według ustaleń funkcjonariuszy mężczyzna przyjechał busem, aby wywieźć pozostałych cudzoziemców w głąb kraju bądź dalej, do Europy Zachodniej. Rzeczniczka SG powiedział, że trwają w jego sprawie czynności. Ma usłyszeć zarzut pomocnictwa.

Blisko 3200 prób nielegalnego przekroczenia granicy w sierpniu

W sierpniu Straż Graniczna zanotowała blisko 3200 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymała około 950 cudzoziemców, a pozostałe próby, jak informuje, udaremniła. Ppor. Michalska poinformowała też, że według piątkowych danych w ośrodkach strzeżonych przebywa ponad 1100 osób.

Ponadto od początku lipca SG przyjęła od cudzoziemców ponad 1,5 tysiąca wniosków o objęcie ochroną międzynarodową. Rzeczniczka Straży Granicznej wyjaśniła, że procedura szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w tej sprawie trwa około pół roku.

Przez ten czas osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, przebywają w ośrodkach strzeżonych. Jeżeli osoby wnioskujące o ochronę dostają się legalnie na terytorium Polski, czyli na przykład przez przejście graniczne, trafiają do otwartych ośrodków dla cudzoziemców lub mogą podać adres, pod którym będę czekać na decyzję. - One są wtedy legalnie w Polsce – zaznaczyła ppor. Michalska.

Od ponad dwóch tygodni w Usnarzu Górnym na granicy polsko-białoruskiej koczuje grupa migrantów. Przejście do Polski uniemożliwiają im Straż Graniczna i wojsko. Teren kilkaset metrów od tego miejsca, gdzie są media i wolontariusze organizacji pozarządowych, zabezpiecza dodatkowo policja.

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na ich terytorium w ramach tzw. wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu premierzy Polski i krajów bałtyckich ocenili, że kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.