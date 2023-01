Co z Leopardami? "Trzeba dużego nacisku, żeby Niemcy zrozumiały, że zagrożona jest nie tylko Europa, ale i ład światowy"

Z Niemcami jest tak, że presja musi być nieustanna - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do postawy naszych zachodnich sąsiadów w sprawie przekazania Ukrainie Leopardów. Marek Sawicki z klubu Koalicja Polska-PSL stwierdził, że "trzeba dużego nacisku, żeby Niemcy zrozumiały, że zagrożona jest nie tylko Europa, ale i ład światowy".

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius zaapelował o cierpliwość potrzebną do podjęcia decyzji w debacie dotyczącej ewentualnych dostaw Leopardów do Ukrainy. Przekazał, że zapada ona w Urzędzie Kanclerskim. Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit podał, że ewentualne wnioski o przekazanie Ukrainie tych czołgów, jeśli się pojawią, będą rozstrzygane z zachowaniem ustalonych procedur.

Sawicki: trzeba dużego nacisku, żeby Niemcy zrozumiały, że zagrożona jest nie tylko Europa, ale i ład światowy

- Już w listopadzie 2021 roku Amerykanie informowali Europę, w tym Polskę, Niemcy, sojuszników z NATO, że będzie inwazja i część państw europejskich, w tym między innymi Francja, Niemcy i Włosi te uwagi ignorowali. Na szczęście mieliśmy inną sytuację w Polsce, bo pan prezydent zorientował się, że czas już skończyć opłakiwanie Trumpa i przejść do współpracy z Bidenem - stwierdził. Sawicki dodał, że "gdyby nie współpraca polsko-amerykańska, to niewykluczone, że Amerykanie nie wróciliby tak intensywnie do Europy bronić naszych spraw".