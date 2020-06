Osoby mieszkające w największych miastach w Polsce mają nawet dwa razy więcej samochodów niż mieszkańcy zachodnich metropolii - wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Władze miast potwierdzają, że jeśli chodzi o deklaracje, wszyscy jesteśmy za czystym powietrzem. W praktyce jednak nie jest łatwo przekonać mieszkańców, aby przesiedli się do komunikacji miejskiej. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Nowy, ponad trzykilometrowy buspas w Sosnowcu stał się kością niezgody – jeszcze nie został otwarty, a już mieszkańcy zbierają podpisy, żeby go zlikwidować. Pojazdy mają nim ruszyć 1 lipca. Przeciwnicy szykują petycję do miasta z apelem, by nie zabierać kierowcom jednego pasa.

- Byliśmy jednym z niewielu miast aglomeracji, które było miastem bez korków. Tego typu zabiegami tę ogromną zaletę niestety niszczymy – mówi radny Sosnowca Wojciech Nitwinko. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński przyznaje, że "mogą pojawiać się korki, ale to również zachęta do tego, żeby przesiąść się do autobusu".

Prezydent 200-tysięcznego miasta chce zmniejszyć liczbę samochodów i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. - Oddawanie miast samochodom powinno się skończyć – uważa Arkadiusz Chęciński.

Mieszkańcy miast chcą zmian

Faworyzowanie komunikacji miejskiej budzi kontrowersje. Polski Alarm Smogowy postanowił sprawdzić, ile osób jest za, a ile przeciw i w jakim mieście. Opublikowano dane z Katowic, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Warszawy. Ankieterzy zapytali mieszkańców tych miast między innymi, czy są za buspasami.

- Powszechne przekonanie, że Polacy, mieszkańcy miast chcą utrzymać jak największy ruch samochodowy w mieście, jest nieprawdą – uważa Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Zabieranie pasa ruchu kierowcom samochodów zawsze jednak budzi opór części mieszkańców. Tak było 11 lat temu w Warszawie i rok temu w stolicy Dolnego Śląska.

Mieszkańcy miast za zmianami części pasów drogowych na buspasy TVN24

Dziś Wrocław już nie planuje zabierać pasów kierowcom, co nie oznacza, że nowe pasy dla komunikacji miejskiej nie powstają. - Nowe inwestycje we Wrocławiu, które będą trasami autobusowo-tramwajowymi, powstają tam, gdzie nie istniała żadna droga. Budujemy w dziewiczym terenie, żeby nie zabierać pasa ruchu – mówi Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji.

"Władze miast boją się rozwiązań uznawanych za radykalne"

Pojawia się pytanie jak zachęcić kierowców, by zostawili samochód w garażu? Z najnowszego raportu aktywistów wynika, że ludzie chętnie przesiądą się do komunikacji miejskiej, jeśli będą mieli bezpośrednie połączenie do celu, i gdy przejazd będzie szybszy niż teraz. Polacy z największych miast, mają dziś nawet dwa razy więcej samochodów niż mieszkańcy zachodnich metropolii. Aktywiści chcą, by zebrane dane dały władzom do myślenia. By nie bali się wyrzucania samochodów z centrów miast.

Zmiany, które zmotywowałyby do rezygnacji lub znacznego ograniczenia wykorzystania samochodu TVN24

- Władze miast boją się rozwiązań uznawanych za radykalne. Natomiast widzimy z naszego raportu, że takie działania są często przez nich oczekiwane – mówi Piotr Siergiej. Zdaniem aktywistów problemem jest nie tylko zbyt duża liczba samochodów, ale też ich wiek. Dziś średnia dla Polski, to 13 lat.

Liczba samochodów na 1000 mieszkańców w poszczególnych miastach Polski i Europy TVN24

Autor:Łukasz Wieczorek

Źródło: TVN24