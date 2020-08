Wiceminister sprawiedliwości o Margot: To chłopak. Mam oczy i widzę

Mówimy stanowcze "nie" chuligaństwu, niezależnie, jakie kto ma preferencje seksualne - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, odnosząc się do aresztowania Margot. Aktywistkę LGBT konsekwentnie nazywał "chłopakiem", na co zwróciła mu uwagę prowadząca program. - Mam oczy i widzę. Trudno żebym mówił na kogoś, kto wygląda jak mężczyzna, że jest kobietą - odpowiedział Wójcik.

Wójcik: mówimy stanowcze "nie" chuligaństwu

- Widać na nagraniach co wyprawiał ten chłopak, co się działo, jak napadł na innego człowieka i niszczył mienie - dodał

"Mam oczy i widzę"

Wójcik o furgonetce oskarżającej osoby LGBT o pedofilię: mieści się to w wolności słowa

Wiceminister Wójcik był pytany w "Jeden na jeden", jak ocenia napisy umieszczone na furgonetce. - Jest coś takiego co się nazywa wolnością słowa. To jest wielka wartość - podkreślił.

Zaznaczył, że "jeżeli ktoś czuje się w ten sposób dotknięty, ma prawo złożyć zawiadomienie". - Nikt nikomu tego nie zabrania. Może to zbadać prokuratura, jeśli uzna, że to jest przestępstwo. Ja nie uznaję, że to jest przestępstwo. Uznaję, że mieści się to w wolności słowa - stwierdził.