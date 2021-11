Straż Graniczna o opuszczonym koczowisku w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach

Żaryn o opustoszałym obozie

"Służby białoruskie kierują cudzoziemców do magazynów Bremino, by tam regenerowali się po działaniach prowadzonych przy naszej granicy. To również przejaw gry informacyjnej. Białoruś rotuje tych, którzy wywierać mają presją na PL" - napisał rzecznik. Do swojego wpisu dodał wpis Straży Granicznej z opublikowanym po południu w piątek nagraniem pokazującym rejon przygraniczny. "Dziś koczowisko w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach opustoszało. Służby białoruskie skierowały cudzoziemców do centrum transportowo-logistycznego znajdującego się kilkaset metrów dalej" - napisała SG.