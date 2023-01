Prawie 600 pielęgniarek ma rozważać pozwanie szpitala. Spór o kwalifikacje i podwyżki

- W moim szpitalu prawie 600 pielęgniarek jest gotowych do wejścia na drogę sądową, aby wywalczyć swoje prawo do godnego wynagrodzenia - powiedziała Patrycja Błaszczyk, pielęgniarka ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek przez małopolskich polityków Koalicji Obywatelskiej.

"Chcemy, aby nasze wykształcenie było nadal uznawane"

Jak poinformowała Błaszczyk, do 30 czerwca dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uznawała "kwalifikacje (pielęgniarek), jeśli chodzi o stopień magistra pielęgniarstwa". To zmieniło się w lipcu, kiedy w życie weszły nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia pielęgniarek , przewidujące podwyżki. Kwoty różnią się w zależności od "wymaganych kwalifikacji", wcześniej różniły się w zależności od "kwalifikacji" i niezależnie od stanowiska.

- Jesteśmy traktowane, jakbyśmy miały tylko stopień licencjata pielęgniarstwa, choć specjalizacje nadal są uznawane. Jesteśmy szpitalem uniwersyteckim. Zawsze nas zachęcano do kształcenia się. My chcemy, aby nasze wykształcenie było nadal uznawane - podkreśliła Błaszczyk.

Pielęgniarka dodała, że przed lipcem 2022 roku NFZ wypłacał szpitalowi imiennie środki na wynagrodzenie dla pielęgniarek, a teraz szpital otrzymuje te środki niespersonalizowane i co za tym idzie - jak oceniła - mogą one być "dobrowolnie wydatkowane przez kierownictwo szpitala".

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa podkreślił na konferencji prasowej, że "w przypadku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie kontrakt wzrósł o 20 procent i wypłata wynagrodzeń na sprawiedliwym poziomie powinna być naturalna, tak samo jak we wszystkich szpitalach wojewódzkich w Małopolsce". Polityk zapowiedział, że KO będzie występowała do placówek medycznych w Małopolsce o zmianę podejścia do kwestii wynagrodzeń pielęgniarek. W całym województwie takich miejsc jest 15.

Szpital: nie mamy sobie nic do zarzucenia

- Pierwszym krokiem ze strony zespołu pielęgniarskiego było złożenie wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości. Teraz następny krok - złożenie sprawy do sądu. Jesteśmy do tego przygotowani, ponieważ nie mamy sobie nic do zarzucenia. Szpital w pełni zrealizował zapisy ustawy - zaznaczył Gronuś.