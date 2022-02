Nie będzie postępowania dyscyplinarnego w sprawie sędziego Waldemara Żurka

"Wypowiedzi sędziego Żurka nie stanowią uchybienia urzędu"

O czym mówił sędzia Żurek?

Sędzia Żurek odpowiada uczniowi, że "prezydent powinien być strażnikiem konstytucji". - Ale niestety tak się stało, że pan prezydent zaprzysiężył nielegalnych sędziów w Trybunale (Konstytucyjnym); zrobił to w nocy, po kryjomu. Prawnicy mówią: panie prezydencie, tak nie wolno, pan łamie konstytucję. I to jest właśnie prawda. Także jak to słyszałeś, to ja ci mogę potwierdzić, że niestety wszyscy nad tym bolejemy, bo prezydent powinien nas bronić. Ale zdarzyło mu się, że złamał konstytucję - mówi sędzia.