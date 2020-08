Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

624 nowe zakażenia koronawirusem potwierdzono w niedzielę. Prawie 106 tysięcy osób jest aktualnie objętych kwarantanną. To o ponad tysiąc mniej niż w sobotę. Od początku pandemii w Polsce SARS-CoV-2 zakaziło się już ponad 51 tysięcy Polaków. Zobacz najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia, wykresy pokazujące rozwój epidemii i aktywne zachorowania.

624 - o mniej 219 mniej niż wczoraj - to nowy dobowy bilans zachorowań na COVID-19 w naszym kraju. Wczoraj zakażeń koronawirusem było 843 i była to najwyższa dobowa liczba infekcji zaraportowana od początku epidemii w Polsce. W piątek odnotowano ich 809, w czwartek - 726, w środę - 640, we wtorek - 680, a w poniedziałek - 575.