Kaczyński: musimy odzyskać medialną siłę

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przemawiał przez Trybunałem Konstytucyjnym podczas Protestu Wolnych Polaków.

- My w tej chwili prowadzimy walkę o Trybunał, (…) bez rzeczywiście niezależnego Trybunału Konstytucyjnego nie ma praworządności, nie ma możliwości zapewnienia tego, by konstytucja była przestrzegana, by była rzeczywiście aktem podstawowym. Dzisiaj ci sami, którzy nie tak dawno nosili napis "konstytucja" na koszulkach, depczą ją w sposób zupełnie niesłychany. Atakują niezależne media siłą, zmieniając w ten sposób ważny element demokracji. Demokracja wymaga pluralizmu medialnego. Wymaga to, by mogły być reprezentowane różne poglądy, by się mogły ścierać. Nie może być tak, że wielka część Polaków (...) nie ma swoich mediów. Tak nie może być - mówił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński Paweł Supernak/PAP

"Demokracja to podstawa"

- (...) Musimy odzyskać medialną siłę. Musimy odzyskać medialną siłę po to, by w Polsce była demokracja. Demokracja to podstawa tego, że jesteśmy obywatelami, a nie poddanymi, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Stąd to spotkanie jest spotkaniem wolnych Polaków - powiedział szef PiS.

Kaczyński mówił, że kolejne zgromadzenie "wolnych Polaków" pokazuje, że potrzebne są zmiany. - Stawka, o którą walczymy, dotyczy w gruncie rzeczy losu naszego narodu. (...) Na wschodzie wojna, a z kolei z zachodu chcą nas podporządkować, chcą uczynić terenem zamieszkałym przez Polaków, ale zarządzanym z zewnątrz. Takie byłyby skutki przyjęcia tych zmian, które dzisiaj są forsowane w sposób konsekwentny i przebiegły w Unii Europejskiej - kontynuował.

Kaczyński wracał do kwestii Trybunału Konstytucyjnego. - Ciągle kłamano, że ten trybunał jest trybunałem zależnym, który po prostu realizuje to wszystko, co jest mu przekazywane przez rządzącą partię. Jestem szefem tej partii i chciałem państwu powiedzieć, że to jest kłamstwo. To oni chcą mieć dyspozycyjny trybunał - mówił.

- Trybunał jest czymś, co towarzyszy od lat 20. XX wieku rozwojowi europejskiej demokracji i musi towarzyszyć także rozwojowi naszej demokracji. Jest nam bezwzględnie potrzebny, bo chcemy być obywatelami, chcemy być wolnymi Polakami - dodał.

Kaczyński o Trybunale Konstytucyjnym TVN24

Kaczyński: to nie jest prawdziwy polski rząd, to jest rząd zewnętrzny

- To nie jest prawdziwy polski rząd, to jest rząd zewnętrzny - powiedział Kaczyński. Dodał, że lepiej, by ich w Polsce nie było, bo bez nich Polska byłaby dużo silniejsza, dużo bardziej sprawiedliwa i miała dużo lepsze perspektywy.

Na okrzyki protestujących, którzy krzyczeli "do Berlina", odpowiedział, że lepiej jeszcze dalej, bo Berlin jest za blisko. - A lepiej żeby oni się wybrali gdzieś tam, najlepiej do Nowej Zelandii, albo jeszcze dalej, gdzieś na Pacyfik, żeby ich tutaj w Polsce nie było - powiedział.

- My jesteśmy dobrzy ludzie, naprawdę nie chcemy nikogo krzywdzić, ale bez nich Polska byłaby dużo silniejsza, dużo bardziej sprawiedliwa i miała dużo lepsze perspektywy - podkreślił.

Dodał, że dzisiejszy wiec przekonuje go do tego, że PiS idzie do zwycięstwa. - Zwyciężymy, obronimy Polskę przed niebezpieczeństwem wojny, bo będziemy silni - zapewnił. Dodał, że Polska stanie się jednym z najważniejszych państw europejskich i podporą bezpieczeństwa i rozwoju w naszej części Europy. - To jest nasz cel i ten cel zrealizujemy, w wielkiej mierze dzięki takim ludziom, jak państwo - powiedział do tłumu. - Niech żyje wolność, niech żyje Polska - podsumował.

