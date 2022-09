"Obrona Westerplatte przeszła do legendy bohaterstwa". Prezydent na obchodach 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W czwartek mijają 83 lata od wybuchu II wojny światowej. Od wczesnych godzin porannych odbywają się uroczystość z udziałem władz państwowych. W Wieluniu pojawił się premier Mateusz Morawiecki, zaś na Westerplatte prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. - Obrona Westerplatte przeszła do legendy bohaterstwa polskiego żołnierza, legendy bohaterstwa wszystkich żołnierzy - powiedział prezydent.

Wojska niemieckie 83 lata temu - 1 września 1939 roku - bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Tego dnia jako pierwsze zaatakowane zostały Wieluń i Westerplatte.

83. rocznica wybuchu II wojny światowej. Obchody na Westerplatte TVN24

Na czwartek zaplanowano liczne wydarzenia rocznicowe. O godzinie 4.40 rozpoczęły się uroczystości z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w Wieluniu. Z kolei od godziny 4.45 w uroczystych obchodach na Westerplatte udział bierze prezydent Andrzej Duda. Są tam również obecni wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Prezydent: spotykamy się, by wspomnieć, upamiętnić, oddać hołd i ostrzec świat

Zgodnie z tradycją poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych, tuż przed 4.45 - godziną, o której 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, ulokowaną na gdańskim półwyspie. Następnie żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewali hymn państwowy.

Apel Pamięci w czasie obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte TVN24

Szczególnym momentem obchodów było zapalenie Znicza Pokoleń przez między innymi kombatantów, harcerzy, weteranów i żołnierzy. Następnie odczytano Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców ojczyzny zostało uczczone salutem armatnim.

- Po raz kolejny od dziesięcioleci o poranku 1 września spotykamy się tutaj na Westerplatte. My, Polacy i nasi goście bardzo często, zwłaszcza w ostatnich latach, spotykamy się po to, by wspomnieć, upamiętnić, oddać hołd pomordowanym i poległym, a także po raz kolejny ostrzec świat, by już nigdy nie powtórzyło się to, co było najstraszliwszym kataklizmem XX wieku, II wojna światowa - powiedział prezydent Andrzej Duda, przemawiając podczas uroczystości rocznicowych na Westerplatte.

Jak przypomniał, równo 83 lata temu o poranku "Niemcy ogarnięte nazistowską ideologią, w porozumieniu ze swoim ówczesnym sojusznikiem, Związkiem Radzieckim, ogarniętym ideologią komunistyczną, rozpoczęły II wojnę światową, napadając bez żadnego ostrzeżenia, bez wypowiedzenia wojny na Polskę, na odrodzone w 1918 roku polskie państwo, które miało wówczas niecałe 21 lat ponownie niesuwerennego istnienia".

- To była jedna z najstraszliwszych tragedii w naszych dziejach, nie tylko dlatego, że odebrała nam wolność, nie tylko dlatego, że odebrała nam państwo, ale także dlatego, że wojna ta pociągnęła za sobą miliony ofiar wśród polskich obywateli i niepowetowane straty dla naszej ojczyzny i naszego narodu. Rozpoczęła się tutaj, na Westerplatte, w Gdańsku, rozpoczęła się w Wieluniu, rozpoczęła się w Tczewie, rozpoczęła się od śmierci zwykłych ludzi w Wieluniu bombardowanych przez bestialskie niemieckie lotnictwo, rozpoczęła się od zamordowania polskich kolejarzy tam na granicy, koło Tczewa - wymieniał Duda.

Prezydent: obrona Westerplatte przeszła do legendy

Przypomniał, że Westerplatte broniło wtedy dokładnie 182 polskich żołnierzy. - Ta obrona Westerplatte przeszła do legendy bohaterstwa polskiego żołnierza i legendy bohaterstwa żołnierza w ogóle. Albowiem tutaj właśnie tych 182 żołnierzy, przy ogólnym założeniu strategicznym obrony tej placówki przez niecałe 24 godziny, z uzbrojeniem przewidzianym na atak piechoty, znalazło się pod ogniem artyleryjskim, lotniczym, sił prawie 20-krotnie silniejszych niż ta jednostka - mówił prezydent.

Podkreślił, że polscy żołnierze bronili się przez siedem dni. - W Polskę i w świat szedł nieustanny komunikat: Westerplatte broni się nadal. Miał on niezwykłą moc podtrzymywania i budowania ducha tych, którzy wtedy bronili Rzeczpospolitej. W wielu miejscach ta obrona trwała, zamieniając się w walkę do ostatniego końca. Właśnie dlatego, że ten komunikat płynący z Westerplatte dawał siłę i wiarę - powiedział.

Jak stwierdził, nazwa Westerplatte jest "jednoznacznym symbolem bohaterstwa, oddania ojczyźnie, niezłomności i wielkiego ducha, jaki jest symbolem polskiego żołnierza". Polacy - przypomniał - nie wygrali tamtej bitwy. - Wielu z nich miało poczucie, że w istocie nie wygrali tamtej wojny, bo Polska nie odzyskała po niej w pełni wolności i suwerenności, tak jak o to walczyli. Dzisiaj Polska jest wolna dzięki zasługom tych, którzy przeżyli i dzięki bohaterstwu ich dzieci, następnego pokolenia, jako tych, którzy stanowili niepodległościową opozycję - podkreślił Andrzej Duda.

Powiedział także, że II wojna światowa "położyła się cieniem na Polaków na dziesięciolecia", a jej pozostałości są widoczne do dzisiaj. - Kto wie, jak wyglądałaby dzisiaj Polska, gdybyśmy nie zostali zdradziecko zaatakowani przez Niemców idących ramię w ramię z sowietami? Kto wie, jakie byłoby dziś nasze państwo, gdyby nie zginęło wówczas sześć milionów naszych obywateli? - zastanawiał się prezydent.

Duda: to była absolutnie jedna z najstraszliwszych tragedii w naszych dziejach TVN24

Duda: przed imperializmem nie wolno się cofać

Prezydent nawiązał również do obecnej sytuacji, do inwazji Rosji na Ukrainę. - W ostatnich latach imperialistyczne dążenia do podporządkowania sobie innych narodów nie zniknęły ze świata i z ambicji niektórych polityków i niestety również niektórych narodów. Obserwujemy to dzisiaj za naszą wschodnią granicą, gdzie Rosja wraca do swoich wielkoruskich, imperialistycznych pragnień, by górować nad innymi narodami, by władać nimi, by je sobie podporządkować, trzymać je za gardło, a jeżeli nie będą chciały się poddać, to je zniszczyć - mówił, zwracając się do uczestników uroczystości.

Jak dodał, "jesteśmy dzisiaj tego świadkami na sąsiedniej Ukrainie, która została bestialsko zaatakowana, najpierw skrycie w 2014 roku pod pozorem działań separatystów, a w tym roku otwarcie, 24 lutego poprzez brutalną napaść, którą z przerażeniem obserwował cały świat".

- To musi zostać zatrzymane, my Polacy wiemy i rozumiemy to doskonale, dlatego czynimy wszystko, by pomóc w obronie naszym ukraińskim sąsiadom i pomóc wszystkim, którzy przed tą wojną uciekają. Wzywamy dzisiaj wszystkich naszych sojuszników i cały świat, by pomóc Ukrainie i zatrzymać rosyjski imperializm - zaapelował Andrzej Duda.

I dodał: - Przed imperializmem nie wolno się cofać, nie wolno się go obawiać. Trzeba mu się przeciwstawiać.

Szef MON: obrona Ukrainy to najważniejsza inwestycja w nasze bezpieczeństwo

Gospodarz uroczystości Mariusz Błaszczak, otwierając obchody na Westerplatte, wskazywał, że II wojna światowa była "najtragiczniejszą i najbardziej krwawą" w historii ludzkości. - Kiedy Polska odpierała wroga na zachodzie, 17 września ze wschodu zaatakowała nas Armia Czerwona. Przymierze zła spod znaku swastyki oraz sierpa i młota zostało przypieczętowane - powiedział. - Dziś szczególnie czcimy tych, którzy jako pierwsi dali odpór nawale niemieckiej, bohaterów Westerplatte - zaznaczył.

Błaszczak na Westerplatte na obchodach 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej TVN24

W swoim wystąpieniu nawiązał także do wojny w Ukrainie. - Kiedyś Europa nie chciała umierać za Gdańsk, dziś wielu nie chce pojąć, że obrona Ukrainy to najważniejsza inwestycja w nasze własne bezpieczeństwo - powiedział minister.

Uroczystości rocznicowe na Westerplatte 83 lata po rozpoczęciu II wojny światowej TVN24

Uroczystości rocznicowe na Westerplatte TVN24

Pod wieczór - o godzinie 18 - zaplanowane są z natomiast uroczystości rocznicowe we Frampolu (woj. lubelskie) z udziałem marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz szefa MON.

Ostrzał z niemieckiego pancernika, bohaterska obrona

Atak niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" na polską składnicę wojskową na Westerplatte 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza.

Również wczesnym rankiem 1 września 1939 roku Niemcy przeprowadzili atak lotniczy na Wieluń. Na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Według różnych źródeł, zginęło od 1200 do ponad 2000 osób. Wieluń został prawie doszczętnie zniszczony. Frampol był jednym z najbardziej zniszczonych polskich miast w czasie II wojny światowej. 13 września 1939 roku niemieckie samoloty zbombardowały to miasto, niszcząc ponad 80 procent zabudowy.

1 września obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej TVN24

II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojna w historii ludzkości, w której Polska poniosła relatywnie największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.

