"Dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o naszych bohaterach. Cześć i chwała powstańcom śląskim"

"Cześć i chwała powstańcom śląskim"

III powstanie śląskie

Sprawa przynależności państwowej Górnego Śląska, należącego wcześniej do państwa niemieckiego, decydowała się w latach 1919-21. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku wzmogło działający tam polski ruch narodowy, zwalczany przez niemiecką administrację i wojsko. Walka o wpływy narodowe doprowadziła między innymi do trzech powstań śląskich w latach 1919-21.

20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt, w którym mieszkańcy wypowiedzieli się, czy życzą sobie przyłączenia tego regionu do Niemiec, czy też do Polski. W plebiscycie wzięło udział 1,2 miliona osób - 97,5 procent uprawnionych. Ponad połowa - 59,4 procent - opowiedziała się za przynależnością Górnego Śląska do Niemiec, a 40,3 procent zagłosowało za przynależnością do Polski.