"Kobiety zostały zdradzone i potraktowane w bestialski sposób"

Sobota była trzecim dniem protestów przeciwko decyzji zależnego od PiS Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją prawo do aborcji z powodu trwałych i nieodwracalnych wad płodu. Ludzie wyszli na ulice wielu polskich miast. Reporterzy TVN24 rozmawiali z uczestnikami protestów.

Zdominowany przez sędziów powołanych przez PiS Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o niezgodności z polską konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu . Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów: Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres.

"Lekarz powiedział mi, że córka będzie mocno upośledzona"

- Uważam, że ten wyrok był haniebny, że to, co w tej chwili się w Polsce dzieje, to ręka podniesiona na wszystkie kobiety - mówiła uczestniczka protestu w Białymstoku.