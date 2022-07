Koń wpadł do piwnicy, strażacy wyburzyli część ściany

Strażacy z Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie) dostali zgłoszenie o koniu, który wpadł do piwnicy i nie mógł się wydostać. Na miejsce sprowadzono koparkę, która wykonała wykop wzdłuż ściany. Następnie strażacy wybili otwór, przez który zwierzę mogło wyjść.

Do zdarzenia doszło we wsi Wielgus. Na miejsce pojechali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Kazimierzy Wielkiej.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia w trakcie rozpoznania stwierdzono, że do niezabezpieczonej piwnicy pod budynkiem inwentarskim wpadł koń. Dostęp do piwnicy był możliwy jedynie przez otwór w podłodze o wymiarach 1,5 metra na 1,5 metra. Zwierzę nie mogło same wydostać się na zewnątrz - informuje mł. kpt. Piotr Boksa z JRG Kazimierza Wielka.