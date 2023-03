Pierwszy taki zabieg w Polsce. Wszczepili dzieciom zastawkę przez skórę. Obyło się bez ciężkiej operacji

Zamiast operacji kardiochirurgicznej z wykorzystaniem płucoserca i długotrwałej rekonwalescencji - zastawka wszczepiona przez skórę i szybki powrót do domu. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie jako pierwsi w Polsce wszczepili pacjentom pediatrycznym zastawkę płucną Venus. To nowa broń lekarzy w walce z wrodzonymi wadami serca i dysfunkcją zastawki płucnej.

Po trwającym od dwóch do czterech godzin zabiegu wstawienia zastawki przez skórę pacjent jeszcze tego samego dnia potrafi oddychać bez aparatury, a w ciągu jednego lub dwóch dni może już zostać wypisany do domu. Zastawka Venus jest rewolucyjna dzięki swojemu rozmiarowi - jest nieco większa od tych stosowanych do tej pory i powiększa spektrum wad, które specjaliści mogą leczyć przezskórnie.

Odwlekają ciężką operację, ale nie na całe życie

- Tak jest w przypadku tetralogii Fallota. Jest to sinicza wada serca, która u większości pacjentów wymaga leczenia w pierwszym roku życia. Wymaga ona poszerzenia zastawki płucnej. Po operacji obserwujemy niedomykalność tej zastawki. To znaczy, że krew cofa się z płuc do prawej komory. Zastawka powinna temu przeciwdziałać - tłumaczy profesor Góreczny. Gdy pacjent ma już kilkanaście lat, problem robi się poważny. - Dzieje się to stopniowo, dlatego pacjenci są często zaadoptowani. Kiedy rozmawiamy z rodzicami, to oni nie obserwują w ostatnich miesiącach pogorszenia stanu zdrowia, ale jeśli zapytamy, jak było rok czy dwa lata temu, to czasem są w stanie odnaleźć istotne różnice - mówi lekarz.