Uczennica zakażona koronawirusem. "Zajęcia w tej klasie zostały zawieszone"

W Białymstoku odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa w szkole po powrocie najmłodszych dzieci do nauczania stacjonarnego.

W klasie zakażonej dziewczynki zajęcia stacjonarne są na razie zwieszone, mają wrócić w przyszłym tygodniu. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom z innych klas, którzy przychodzą do szkoły.