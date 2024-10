czytaj dalej

Paweł Szopa, twórca i właściciel marki Red is Bad, który został zatrzymany w piątek w Dominikanie, prosił lokalne władze, by w razie zatrzymania nie przetrzymywały go w lokalnym ośrodku dla migrantów - wynika z dokumentu opublikowanego przez jego obrońcę. Portal Onet pisze, że istnieją obecnie dwa możliwe scenariusze powrotu Szopy do kraju - deportacja lub procedura ekstradycyjna. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że MSZ wspiera w tej sprawie policję i prokuraturę.