Trzaskowski o incydencie z plakatem: jeżeli ta osoba przeprosiła, to byłby dobry przykład dla wszystkich

Trzaskowski: panie prezydencie, nie może być pan niemym prezydentem

- Apeluję do telewizji PiS-owskiej i pana prezydenta Andrzeja Dudy, który dał dwa miliardy złotych na podburzanie i szczucie, aby w tej chwili zabrał głos. Panie prezydencie, nie może być pan niemym prezydentem. To nie ja powinienem komentować to, co się stało. To pan powinien komentować i wyciągać wnioski, jasno mówić, że nie ma zgody na tego typu telewizję - podkreślił. - Jak atakują nauczycieli, bał się pan i milczał. Jak wywołuje pana do debaty, boi się pan i milczy. Jak ludzie są atakowani i szczują na siebie, to pan milczy - wymienił. - Oczekuję od pana, żeby właśnie w takich sytuacjach zabierał pan głos, a nie uśmiechał się w wywiadach i próbował nas dzielić - zaapelował kandydat KO na prezydenta.