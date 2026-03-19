Półmaraton Warszawski to impreza biegowa, która odbywa się od 2006 roku

20. Półmaraton Warszawski otrzymało prestiżowy status World Athletics Elite Label. To wyróżnienie otrzymują tylko biegi spełniające najwyższe standardy sportowe i organizacyjne oraz gromadzące zawodników światowej klasy. W gronie imprez posiadających ten status znajdują się m.in. maratony w Sewilli i Barcelonie czy półmaratony w Berlinie i Lizbonie.

- Status Elite Label to dla nas zobowiązanie. Chcemy, aby warszawska trasa była miejscem rywalizacji na najwyższym poziomie i mocnym sprawdzianem dla polskiej czołówki - zadeklarował dyrektor fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina.

Droga od tysiąca do 25 tysięcy uczestników

Pierwsza edycja Półmaratonu Warszawskiego odbyła się 26 marca 2006 roku.

- Pamiętam ten dzień. Pogoda nie sprzyjała. Było bardzo wilgotno, bo w nocy padał deszcz. Przez te 20 lat zdarzały się trudne warunki. Pewnego razu kupowaliśmy sól, żeby stopniał lód na jezdni. Takich historii jest całe mnóstwo. Natomiast w 2021 roku półmaraton odbywał się razem z maratonem. Droga od tysiąca do 25 tysięcy uczestników była drogą stabilnego wzrostu i rozwoju organizacyjnego. Jesteśmy w zupełnie innym punkcie niż 20 lat temu - powiedział Tronina.

10 tysięcy więcej niż rok temu

W ubiegłym roku na Półmaraton Warszawski przygotowano 15 tysięcy numerów startowych, co oznacza gwałtowny wzrost liczby uczestników o 10 tysięcy.

- Nie musimy się szczególnie reklamować. Już na koniec roku wykupiono 20 tysięcy pakietów, więc przygotowaliśmy dodatkowe pięć tysięcy - poinformował organizator wydarzenia.

Trasa półmaratonu

Start biegu na pięć kilometrów jest zaplanowany w niedzielę o godzinie 9. Natomiast półmaraton rozpocznie się o 11 na moście Poniatowskiego. Biegacze skierują się na północ ulicami Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Bonifraterską, Andersa, Mickiewicza i dotrą do Placu Wilsona. Następnie pobiegną się na Bielany i ulicą Wybrzeże Gdyńskie zawrócą na południe w stronę Żoliborza. Mostem Gdańskim przebiegną przez Wisłę i dotrą na Pragę Północ. Przebiegną obok ZOO, a meta tradycyjnie będzie zlokalizowana na błoniach Stadionu Narodowego.

Trasa Półmaratonu Warszawskiego uchodzi za jedną z najszybszych w Europie. Płaski profil, szerokie ulice oraz termin wydarzenia sprzyjają szybkiemu bieganiu i sprawiają, że wielu zawodników wybiera Warszawę jako miejsce walki o rekordy życiowe. Rekord Półmaratonu Warszawskiego wynosi 1:00.30 i należy do Tanzańczyka Emanuela Giniki Gisamody, natomiast w rywalizacji kobiet najlepszy wynik w historii biegu ustanowiła Etiopka Aminet Abde – 1:07.08.

Zamknięte ulice, zmiany w organizacji ruchu

Uczestników biegów zobaczymy na Bielanach, Pradze-Południe, Pradze-Północ, Żoliborzu i w Śródmieściu. Pobiegną między innymi:

Mostem Poniatowskiego – jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta od soboty od godziny 19:00 do niedzieli do godziny 18:00; jezdnia w stronę centrum będzie zamknięta w niedzielę od 5:00 do 14:00;

Traktem Królewskim – zamknięty w godzinach 10:00-12:30;

Miodową – zamknięta od godziny 10:00 do 13:30;

Mickiewicza – jezdnia w stronę Osiedla Ruda zamknięta w godzinach 10:30-14:00;

Podleśną i Gwiaździstą – zamknięte od godziny 10:30 do 14:30;

Wisłostradą – jezdnia w kierunku centrum będzie nieprzejezdna od 10:30 do 15:30;

Mostem Gdańskim – jezdnia w kierunku Pragi zamknięta od 10:30 do 15:30;

Wybrzeżem Helskim i Wybrzeżem Szczecińskim – zamknięte w godzinach 8:00-16:00.

20. Półmaraton Warszawski. Zmiany w ruchu

W niedzielę, 22 marca, przy większości ulic na trasie biegu nie będzie można parkować.

Podczas biegów piesi przejdą przez trasę biegów wyłącznie w miejscach i w czasie wskazanym przez policję lub służby porządkowe.

Pierwsze zmiany dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego zostaną wprowadzone w sobotę, 21 marca, wieczorem. Na objazdy pojadą wtedy autobusy linii: 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507 i 521, a później także nocnych: N22, N24 i N72.

W niedzielę od rana do około godziny 18 tramwaje nie będą jeździły od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Trasy zmienią linie: 9, 22 i 24. Objazdami pojadą też tramwaje: 6, 15, 16 i 18.

Od rana w niedzielę, autobusy: 102, 111, 117, 125, 146, 147, 158, 166, 202 i 507 będą jeździły objazdami. Później, od godziny 8, zmienią się również trasy linii: 106, 114, 116, 118, 122, 127, 128, 131, 135, 157, 162, 175, 180, 181, 185, 197, 409, 500, 517. Po otwarciu ulic, autobusy będą sukcesywnie wracały na swoje trasy.

Przez całą niedzielę skróconymi trasami pojadą autobusy linii: 178, 503, 518 i 521, a tramwaje linii 28 będą miał wydłużoną trasę z Metra Młociny do pętli Kawęczyńska-Bazylika.

W ramach oferty "Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD", uczestnicy 20. Półmaratonu Warszawskiego 22 marca 2026 r. (niedziela), na podstawie numeru startowego, w granicach 1 strefy biletowej ZTM będą uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie.

