Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ulice

20. Półmaraton Warszawski. Na starcie stanie 25 tysięcy biegaczy

W niedzielę wystartuje Półmaraton Warszawski
Półmaraton Warszawski to impreza biegowa, która odbywa się od 2006 roku (wideo archiwalne)
Źródło: tvnwarszawa.pl
25 tysięcy osób weźmie udział w jubileuszowej 20. edycji Półmaratonu Warszawskiego, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 22 marca. Osiem tysięcy wystartuje natomiast w towarzyszącym biegu na pięć kilometrów.

20. Półmaraton Warszawski otrzymało prestiżowy status World Athletics Elite Label. To wyróżnienie otrzymują tylko biegi spełniające najwyższe standardy sportowe i organizacyjne oraz gromadzące zawodników światowej klasy. W gronie imprez posiadających ten status znajdują się m.in. maratony w Sewilli i Barcelonie czy półmaratony w Berlinie i Lizbonie.

- Status Elite Label to dla nas zobowiązanie. Chcemy, aby warszawska trasa była miejscem rywalizacji na najwyższym poziomie i mocnym sprawdzianem dla polskiej czołówki - zadeklarował dyrektor fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina.

Droga od tysiąca do 25 tysięcy uczestników

Pierwsza edycja Półmaratonu Warszawskiego odbyła się 26 marca 2006 roku.

- Pamiętam ten dzień. Pogoda nie sprzyjała. Było bardzo wilgotno, bo w nocy padał deszcz. Przez te 20 lat zdarzały się trudne warunki. Pewnego razu kupowaliśmy sól, żeby stopniał lód na jezdni. Takich historii jest całe mnóstwo. Natomiast w 2021 roku półmaraton odbywał się razem z maratonem. Droga od tysiąca do 25 tysięcy uczestników była drogą stabilnego wzrostu i rozwoju organizacyjnego. Jesteśmy w zupełnie innym punkcie niż 20 lat temu - powiedział Tronina.

10 tysięcy więcej niż rok temu

W ubiegłym roku na Półmaraton Warszawski przygotowano 15 tysięcy numerów startowych, co oznacza gwałtowny wzrost liczby uczestników o 10 tysięcy.

- Nie musimy się szczególnie reklamować. Już na koniec roku wykupiono 20 tysięcy pakietów, więc przygotowaliśmy dodatkowe pięć tysięcy - poinformował organizator wydarzenia.

Trasa półmaratonu

Start biegu na pięć kilometrów jest zaplanowany w niedzielę o godzinie 9. Natomiast półmaraton rozpocznie się o 11 na moście Poniatowskiego. Biegacze skierują się na północ ulicami Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Bonifraterską, Andersa, Mickiewicza i dotrą do Placu Wilsona. Następnie pobiegną się na Bielany i ulicą Wybrzeże Gdyńskie zawrócą na południe w stronę Żoliborza. Mostem Gdańskim przebiegną przez Wisłę i dotrą na Pragę Północ. Przebiegną obok ZOO, a meta tradycyjnie będzie zlokalizowana na błoniach Stadionu Narodowego.

Trasa Półmaratonu Warszawskiego uchodzi za jedną z najszybszych w Europie. Płaski profil, szerokie ulice oraz termin wydarzenia sprzyjają szybkiemu bieganiu i sprawiają, że wielu zawodników wybiera Warszawę jako miejsce walki o rekordy życiowe. Rekord Półmaratonu Warszawskiego wynosi 1:00.30 i należy do Tanzańczyka Emanuela Giniki Gisamody, natomiast w rywalizacji kobiet najlepszy wynik w historii biegu ustanowiła Etiopka Aminet Abde – 1:07.08.

***

Zamknięte ulice, zmiany w organizacji ruchu

Uczestników biegów zobaczymy na Bielanach, Pradze-Południe, Pradze-Północ, Żoliborzu i w Śródmieściu. Pobiegną między innymi:

  • Mostem Poniatowskiego – jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta od soboty od godziny 19:00 do niedzieli do godziny 18:00; jezdnia w stronę centrum będzie zamknięta w niedzielę od 5:00 do 14:00;
  • Traktem Królewskim – zamknięty w godzinach 10:00-12:30;
  • Miodową – zamknięta od godziny 10:00 do 13:30;
  • Mickiewicza – jezdnia w stronę Osiedla Ruda zamknięta w godzinach 10:30-14:00;
  • Podleśną i Gwiaździstą – zamknięte od godziny 10:30 do 14:30;
  • Wisłostradą – jezdnia w kierunku centrum będzie nieprzejezdna od 10:30 do 15:30;
  • Mostem Gdańskim – jezdnia w kierunku Pragi zamknięta od 10:30 do 15:30;
  • Wybrzeżem Helskim i Wybrzeżem Szczecińskim – zamknięte w godzinach 8:00-16:00.
20. Półmaraton Warszawski. Zmiany w ruchu
Źródło: UM Warszawa

W niedzielę, 22 marca, przy większości ulic na trasie biegu nie będzie można parkować.

Podczas biegów piesi przejdą przez trasę biegów wyłącznie w miejscach i w czasie wskazanym przez policję lub służby porządkowe.

Pierwsze zmiany dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego zostaną wprowadzone w sobotę, 21 marca, wieczorem. Na objazdy pojadą wtedy autobusy linii: 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507 i 521, a później także nocnych: N22, N24 i N72.

W niedzielę od rana do około godziny 18 tramwaje nie będą jeździły od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Trasy zmienią linie: 9, 22 i 24. Objazdami pojadą też tramwaje: 6, 15, 16 i 18.

Od rana w niedzielę, autobusy: 102, 111, 117, 125, 146, 147, 158, 166, 202 i 507 będą jeździły objazdami. Później, od godziny 8, zmienią się również trasy linii: 106, 114, 116, 118, 122, 127, 128, 131, 135, 157, 162, 175, 180, 181, 185, 197, 409, 500, 517. Po otwarciu ulic, autobusy będą sukcesywnie wracały na swoje trasy.

Przez całą niedzielę skróconymi trasami pojadą autobusy linii: 178, 503, 518 i 521, a tramwaje linii 28 będą miał wydłużoną trasę z Metra Młociny do pętli Kawęczyńska-Bazylika.

W ramach oferty "Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD", uczestnicy 20. Półmaratonu Warszawskiego 22 marca 2026 r. (niedziela), na podstawie numeru startowego, w granicach 1 strefy biletowej ZTM będą uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie. 

OGLĄDAJ: Czarzasty zmienia zdanie w sprawie prezydenckiego projektu. Trwa konferencja
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty

Czarzasty zmienia zdanie w sprawie prezydenckiego projektu. Trwa konferencja

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
KomunikacjaSportSport i rekreacja w WarszawieBiegi
Czytaj także:
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki