Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Powiedział dziadkowi, że otwiera w jego domu warsztat, a to była dziupla samochodowa

|
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
W ręce policjantów wpadło trzech mężczyzn podejrzanych o kradzieże samochodów. Zatrzymani wykorzystali zaufanie dziadka jednego z nich, by pod przykrywką warsztatu rozbierać i przemalowywać kradzione w stolicy auta. Funkcjonariusze odzyskali dwa skradzione auta warte około 200 tysięcy złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu śródmiejskiej komendy trafili do domu jednorodzinnego w powiecie legionowskim. Prowadzili działania ukierunkowane na rozpracowanie osób odpowiedzialnych za kradzieże samochodów na terenie warszawskiego Śródmieścia i innych stołecznych dzielnic.

Dziupla u dziadka i dwa skradzione auta warte 200 tysięcy złotych

"Z ich ustaleń wynikało, że jeden z podejrzanych zorganizował u swojego dziadka dziuplę, tłumacząc seniorowi że prowadzi z kolegami warsztat" - podał mł. asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Do pierwszych zatrzymań doszło po analizie sposobu działania przestępców. Działania zakończyły się zatrzymaniem trzech mężczyzn, w wieku 47, 40 i 26 lat. Na posesji znaleiono dwa skradzione wcześniej samochody, warte około 200 tysięcy złotych.

Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

"Jak się okazało zostały one przemalowane, zalegalizowane i wystawione w internecie na sprzedaż" - opisał mł. asp. Pacyniak.

Funkcjonariusze dodatkowo zabezpieczyli różne części samochodowe, pistolet gazowy oraz przedmioty służące do popełniania przestępstw, w tym profesjonalne zagłuszarki sygnałów.

Ponadto w zaparkowanym na podwórku samochodzie dostawczym policjanci odkryli pocięte na kawałki kolejne auto. Wszystkie zabezpieczone przedmioty trafiły do analizy do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymani zostali przewiezieni na komendę przy ulicy Wilczej. 40-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, co jest zagrożone karą 10 lat więzienia. Okazało się, że był on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości w celu odbycia kary blisko dwóch lat pozbawienia wolności.

Z kolei 26- i 47-latek usłyszeli zarzuty za paserstwo, za co grozi im do lat pięciu lat więzienia.

W akcji brali również udział policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego śródmiejskiej komendy. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

Zarabiali na prostytucji, prali pieniądze. Pięć osób zatrzymanych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zarabiali na prostytucji, prali pieniądze. Pięć osób zatrzymanych

Okolice
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
pc
Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców
TVN24
37 min
shutterstock_2592230605
Trzy choroby, których boją się Polacy. A na co najczęściej umieramy?
TVN24
50 min
pc
Spielberg zadał jej pytanie, zaprzeczyła. Grochowska: chyba nie do końca je zrozumiałam
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Protest w centrum Warszawy
Związkowcy dotarli przed Sejm. Duży protest antyrządowy
sejm-0001
Udawał w Sejmie lokomotywę, teraz chce wręczyć kwiaty
Monika Winiarska
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
TVN24
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
TVN24
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
TVN24
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
TVN24
wirus ebola shutterstock_1771923899
Amerykański lekarz z podejrzeniem eboli trafi do szpitala w Pradze
TVN24
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
TVN24
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Porsche miało inne numery rejestracyjne z przodu i z tyłu
Sana Yousaf
Gwiazda TikToka zastrzelona w domu. Sprawcę skazano na karę śmierci
TVN24
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
TVN24
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
TVN24
Peter Magyar
Premier, prezydent, parlament. Teraz Magyar rusza do Gdańska
RELACJA
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria na linii średnicowej. Pociągi omijają ważne stacje
Komunikacja
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Policjantka w grupie przestępczej? "Została zawieszona w czynnościach służbowych"
TVN24
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
TVN24
Katedra Gnieźnieńska
Kryzys w kościele narasta. Chętnych na księży jest coraz mniej
TVN24
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
Plaża słońce opalanie olejek krem uv shutterstock_2142582511
To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Agnieszka Pióro
Donald Trump, Melania Trump
Kontrole podatkowe Trumpa, jego rodziny i firm zablokowane
BIZNES
Waldemar Żurek
Żurek: będziemy się starali unieważnić dokument Ziobry
TVN24
Donald Tusk, Peter Magyar
Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
TVN24
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
Okolice
kierownica zegarek samochod shutterstock_2658863449
Opłata za badania będzie wyższa. Rząd szykuje zmiany dla kierowców
BIZNES
Drony nad Polską
Starosta nie informował o dronach, bo uznał, że to były tajne ćwiczenia
TVN24
Litwa
Dron w pobliżu Wilna
TVN24
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
TVN24
Balon wylądował awaryjnie na szkolnym boisku w Olsztynie
Balon awaryjnie lądował na szkolnym boisku
TVN24
prostata shutterstock_2321688761
Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki