W żłobku zginęło niespełna dwuletnie dziecko
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Sygnał o tragedii w żłobku w Ząbkach otrzymaliśmy na Kontakt24. Czytelnik przekazał, że na miejscu pracują przedstawiciele policji i pokuratury.
Redakcja Kontaktu24 skontaktowała się z policją.
- Możemy potwierdzić, że w żłobku na terenie Ząbek zginęło niespełna dwuletnie dziecko. Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 16.20. Obecnie ustalane są okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora - przekazał mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko utonęło w oczku wodnym.
Źródło: Kontakt24
Autorka/Autor: lk/mg/b