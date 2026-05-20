Okolice W żłobku zginęło niespełna dwuletnie dziecko

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Sygnał o tragedii w żłobku w Ząbkach otrzymaliśmy na Kontakt24. Czytelnik przekazał, że na miejscu pracują przedstawiciele policji i pokuratury.

Redakcja Kontaktu24 skontaktowała się z policją.

- Możemy potwierdzić, że w żłobku na terenie Ząbek zginęło niespełna dwuletnie dziecko. Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 16.20. Obecnie ustalane są okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora - przekazał mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko utonęło w oczku wodnym.

