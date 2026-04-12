Okolice Uderzył w drzewo i dachował. Prawo jazdy miał od czterech miesięcy

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w sobotę po godz. 21:30 na drodze krajowej nr 62 w rejonie Chociszewa w powiecie płońskim.

"19-letni kierowca Volkswagena, mieszkaniec gminy Czerwińsk nad Wisłą, jadąc w kierunku Zakroczymia, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało na lewe pobocze, uderzyło w drzewo, a następnie dachowało" - przekazała policja z Płońska.

Okazało się, że kierowca posiadał prawo jazdy zaledwie od czterech miesięcy. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Płońsku. Jak zaznaczyła policja, 19-latek podróżował sam, był trzeźwy.

Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo Źródło: Policja Płońsk

Teraz okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać policjanci. Służby zaapelowały do wszystkich kierowców o ostrożność i rozwagę na drodze. "Dostosowujmy prędkość do warunków, zachowujmy bezpieczny odstęp i unikajmy ryzykownych manewrów. Za kierownicą liczą się rozsądek, cierpliwość i przewidywanie sytuacji na drodze" - przypomnieli policjanci.

