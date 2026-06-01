Płock Przebił barierki i spadł z wiaduktu. Dwie osoby nie żyją Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

10.11.2024 | Niepokojące dane z polskich dróg. Nadmierna prędkość wciąż główną przyczyną wypadków Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KMP Płock

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na wiadukcie na ulicy Rataja w Płocku doszło do tragicznego wypadku.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z drogi, uderzył w barierki po czym spadł z wiaduktu - poinformowała podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Auto wylądowało na dachu w przepływającej niedaleko drogi rzeczce.

Wypadek w Płocku Wypadek w Płocku Źródło zdjęcia: KMP Płock Wypadek w Płocku Źródło zdjęcia: KMP Płock Wypadek w Płocku Źródło zdjęcia: KMP Płock Wypadek w Płocku Źródło zdjęcia: KMP Płock

Dwie osoby nie żyją

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna osoba była reanimowana, druga była zakleszczona w pojeździe.

- Niestety, pomimo podjętej reanimacji życia pasażera i kierowcy nie udało się uratować - przekazała policjantka.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb.