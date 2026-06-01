Płock
Przebił barierki i spadł z wiaduktu. Dwie osoby nie żyją
Na wiadukcie na ulicy Rataja w Płocku doszło do tragicznego wypadku.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z drogi, uderzył w barierki po czym spadł z wiaduktu - poinformowała podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Auto wylądowało na dachu w przepływającej niedaleko drogi rzeczce.
Wypadek w Płocku
Dwie osoby nie żyją
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna osoba była reanimowana, druga była zakleszczona w pojeździe.
- Niestety, pomimo podjętej reanimacji życia pasażera i kierowcy nie udało się uratować - przekazała policjantka.
Policjanci apelują o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb.
Źródło: tvnwarszawa.pl