Dwa tygodnie bez pociągów. Zaczynają się ogromne utrudnienia

Remont linii otwockiej i komunikacja zastępcza
Linia kolejowa do Otwocka zyska dwa dodatkowe tory
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Od niedzieli na dwa tygodnie całkowicie wstrzymany będzie ruch pociągów między Otwockiem a Wawrem. Miasto przygotowano autobusy komunikacji zastępczej.

Pociągi między stacjami Otwock i Warszawa Wawer nie będą kursować między 12 a 26 kwietnia.

Pociągi SKM i KM będą dojeżdżały z kierunku Warszawy Wschodniej tylko do stacji Warszawa Wawer, do peronów tymczasowych zlokalizowanych po wschodniej stronie stacji. Tu zakończą kursy a potem wyruszą z powrotem w stronę centrum Warszawy.

SKM pojadą dalej, do Pruszkowa, po standardowej trasie linii S1 (będą kursowały w rozkładzie zbliżonym do obecnego, pasażerowie będą mieli więc do dyspozycji po dwa pociągi na godzinę, w odstępach co ok. 30 minut). W godzinach szczytu, pociągi SKM i KM będą odjeżdżały w kierunku Warszawy Wschodniej co ok. 10 minut.

Przez dwa tygodnie niektóre pociągi Kolei Mazowieckich pojadą wydłużoną trasą przez Sulejówek-Miłosną (bez zatrzymania), omijając odcinek Warszawa Wschodnia - Otwock - Pilawa.

Przyszli z transparentami i nagrodą "Leniwego Szlabanu" dla kolejarzy
Przyszli z transparentami i nagrodą "Leniwego Szlabanu" dla kolejarzy

Wawer

Komunikacja zastępcza

Wzdłuż linii kolejowej (po zachodniej stronie), na odcinku między Wawrem a Otwockiem, uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZS1. Autobusy zatrzymają się na wszystkich przystankach po drodze, będą odjeżdżały w godzinach szczytu co ok. 10 minut, a poza szczytem i w niedziele co ok. 15 minut.

Trasa linii ZS1: PKP WAWER – Widoczna – Patriotów (jezdnia zachodnia) – JÓZEFÓW: marsz. Piłsudskiego – OTWOCK: Kołłątaja – Majowa – Jana Pawła II – Warszawska – PKP OTWOCK (strona wschodnia).

W Wawrze autobusy podjadą do przystanku przy ulicy Widocznej, tuż przy wejściu na stację, skąd będzie można przejść przejściem podziemnym i specjalnie przygotowanymi dojściami do peronów tymczasowych. W Falenicy natomiast autobusy zatrzymają przy tymczasowych przystankach na ulicy Patriotów w pobliżu Śpiewnej. W Otwocku tymczasowa pętla autobusowa znajdzie się po wschodniej stronie stacji kolejowej.

Autobusy zastępcze wyślą także Koleje Mazowieckie. Pasażerom pomogą informatorzy.

Od PKP Falenica do Ronda Wiatraczna częściej będą kursowały autobusy linii 521 – co ok. 5 minut w godzinach szczytu i co 7,5 minuty poza szczytem; na trasie do Dworca Centralnego będą kursowały z dotychczasową częstotliwością. Pasażerów zabiorą także autobusy nowej linii 229, startujące z ulicy Patriotów z okolic stacji PKP Falenica, do Metra Imielin przez Most Anny Jagiellonki. Autobusy będą kursowały co 15 minut w dni powszednie i co 30 minut w soboty i święta.

Trasa linii 229PKP FALENICA - Patriotów – Bysławska – Liliowa – Tawułkowa – Przewodowa – Wał Miedzeszyński – POW – Przyczółkowa – Branickiego – Płaskowickiej – Rosoła – Indiry Gandhi – Aleja Komisji Edukacji Narodowej – Ciszewskiego – URSYNÓW PŁD.

Mieszkańcy Wawra przez cały czas remontu będą mogli korzystać z autobusów linii 319, jeżdżących Mostem Południowym (Anny Jagiellonki) do ulicy Rotmistrza Pileckiego lub Metra Imielin. W dni nauki szkolnej, w godzinach komunikacyjnych szczytów, autobusy kursują co ok. 15 minut. Rozkłady linii 229 i 319 będą ze sobą skoordynowane i na wspólnym odcinku tras będą na przystankach co ok. 7,5 minuty. Z autobusów tych linii będzie można się przesiąść nie tylko do metra i autobusów ale także do tramwajów jadących z pętli Miasteczko Wilanów do centrum stolicy.

Lokalizacja przystanków komunikacji zastępczej
Otwock - komunikacja zastępcza, dojście
Otwock - komunikacja zastępcza, dojście
Źródło: Infoulice
Świder - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Świder - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Źródło: Infoulice
Józefów - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Józefów - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Źródło: Infoulice
Michalin - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Michalin - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Źródło: Infoulice
Radość - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Radość - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Źródło: Infoulice
Miedzeszyn - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Miedzeszyn - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Źródło: Infoulice
Falenica - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Falenica - zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Źródło: Infoulice
Wawer- zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Wawer- zastępcza komunikacja autobusowa od 12 kwietnia
Źródło: Infoulice
Warszawa Wawer - komunikacja zastępcza
Warszawa Wawer - komunikacja zastępcza
Źródło: Infoulice

Wzajemne honorowanie biletów

W pociągach i autobusach zastępczych Kolei Mazowieckich honorowane będą wszystkie bilety Zarządu Transportu Miejskiego na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer – Otwock.

Wszystkie bilety KM będą honorowane w pociągach SKM na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wawer –Otwock oraz w autobusach kursujących wzdłuż linii kolejowej nr 7:

- na całych trasach w linii 521 (Wiatraczna – Falenica) i ZS1 (Otwock – PKP Wawer);  - 115 – na odcinku PKP Międzylesie – PKP Falenica; - 142 – na odcinku PKP Falenica – Wiatraczna; - 213 – na odcinku PKP Falenica – PKP Anin; - 219 – na odcinku PKP Radość – PKP Anin; - 319 – na odcinku PKP Międzylesie – Szachowa.

Pasażerowie z "kartonikowymi" biletami, które nie zostały wcześniej skasowane, muszą na ich odwrocie napisać datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu.

Budowa tymczasowych peronów

W trakcie dwutygodniowego wyłączenia ruchu kolejowego wykonawca inwestycji (firma Trakcja) zajmie się budową tymczasowych peronów, przejść dla pieszych i przejazdu przez tory w Radości. Podobne prace będą w tym czasie prowadzone w Józefowie.

"Uwagę powinni zwrócić mieszkańcy Radości i Falenicy – to tu będą prowadzone intensywne prace budowlane, z którymi będą wiązały się zmiany w ruchu drogowym po wschodniej stronie torów kolejowych. A to z kolei spowoduje zmiany w kursowaniu autobusów linii: 115, 142, 161 i 213. O terminach wprowadzenia zmian pasażerowie zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani" - poinformował ZTM.

"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"

Katarzyna Kędra

Rok po jednym torze

Od 27 kwietnia, na około rok, pociągi SKM i Kolei Mazowieckich wrócą do kursowania do Otwocka i pojadą po jednym torze. Pasażerowie w szczycie będą mogli skorzystać z jednego pociągu SKM i dwóch Kolei Mazowieckich na godzinę, w każdym kierunku. Pozostałe pociągi dojadą od strony Warszawy Wschodniej do stacji Warszawa Wawer i tu będzie można się do nich przesiąść z autobusów linii 521 kursujących ulicą Patriotów i Wydawniczą.

Utrudnienia mają związek z budową dwóch dodatkowych torów na linii otwockiej. Pozwoli to na oddzielenie ruchu lokalnego od dalekobieżnego. Ceną była wycinka kilkunastu tysięcy drzew i krzewów, które były naturalną ochroną. Za dwa lata zastąpi je mur wysokich ekranów akustycznych.

Skala wycinki wstrząsnęła mieszkańcami. Piszą do ministrów
Skala wycinki wstrząsnęła mieszkańcami. Piszą do ministrów

Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: ZTM

