"Umorzenie było przedwczesne". Policja przyznała się do błędu w sprawie tablic Tchorka

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uzyskał odpowiedź na pismo wysłane do Komendanta Głównego Policji dotyczące umorzenia dochodzenia przez mokotowską komendę w sprawie uszkodzenia zabytkowych tablic Tchorka. Do aktów wandalizmu doszło w październiku ubiegłego roku. Straty zostały oszacowanie na ponad 25 tysięcy złotych. Chodzi o tablice przy adresach: Sandomierska 23, Skolimowska 5, Belgijska 11, Rakowiecka 61. Na początku stycznia stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki poinformował, że policja umorzyła dochodzenie, "z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa". Choć do uszkodzenia tablic przyznali się - jak informował konserwator - członkowie klubu "Gazety Polskiej".