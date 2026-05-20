Awaria na linii średnicowej. Pociągi omijają ważne stacje
ZTM poinformował, że z powodu awarii w rejonie stacji Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku: Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków: Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota.
Wprowadzono się wzajemne honorowanie biletów ZTM-KM w obszarze 1 Strefy Biletowej we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy, metro). Honorowanie obowiązuje do odwołania.
Źródło: PAP