Jest "silny, merytoryczny kandydat" na ambasadora Polski w Izraelu

Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych, powiedział, że informacje o tym, że ma zostać ambasadorem Polski w Izraelu są nieprawdziwe, a kandydat na to stanowisko został już wybrany. Jak dodał, to bardzo silny, merytoryczny kandydat, który bez problemu zostanie zaakceptowany przez stronę izraelską.

Tematem rozmowy było też planowane podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych spotkanie z Donaldem Trumpem. - To spotkanie towarzyskie. Panowie znają się prywatnie i pan prezydent został zaproszony na prywatne spotkanie z Donaldem Trumpem. Mam nadzieję, że nie będą poruszane sprawy polityczne, bo to byłby niezręczne - powiedział Bartoszewski.

Jego zdaniem, ze względu na trwającą w Stanach Zjednoczonych kampanię wyborczą, należy zachować ostrożność - jeśli chodzi o wypowiedzi polityczne. - Polska ma swoje interesy w USA, są one oczywiste, to m.in. pomoc dla Ukrainy, uchwalenie amerykańskiego wsparcia. Ale nie są to tematy do rozmów na prywatno-towarzyskim spotkaniu z Trumpem - ocenił.